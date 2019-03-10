Что ждет вторичный рынок – Motorpage

Что ждет вторичный рынок

Автомобильное сообщество снова лихорадит – в недрах Госдумы вроде бы готовится закон, по которому нельзя будет просто перепродать машину, оформление передадут некой уполномоченной структуре, а то, мол, на вторичном рынке много мошенничества. Так что же, надо готовиться к новациям?

Еще в Древнем Риме, более двух тысяч лет назад, юристы сформулировали знаменитый тезис: Cui prodest? Cui bono? – «Ищи того, кому выгодно». Смысл этого выражения понятен – в причинах любого преступления, запутанного дела и даже в хитром предложении надо искать того, кому это пошло (или пойдет) на пользу. Вот и у нас уже второй раз за последние два года озвучивается предложение: надо «цивилизировать» вторичный рынок, остановить поток серых сделок по купле-продаже подержанных автомобилей, пресечь появление машин с криминальной историей, залоговых транспортных средств…

Добавим, а заодно и бюджет пополнить, ведь на вторичном рынке в прошлом году было реализовано более 5,4 млн автомобилей, что обошлось покупателям в 3–3,5 трлн рублей. И вряд ли все налоги уплачены с этой суммы. А потому налоговые и другие государственные органы не могут спокойно проходить мимо таких потоков, которые с каждым годом будут еще и расти. Вот и рождаются разного рода «предложения».

Так, пару лет назад в недрах Минпромторга готовился проект создания аукционной системы по продаже бэушных машин по типу японской или американской. Но, разумеется, под «крышей» министерства. Даже прикидывали примерный уровень дополнительных пос­туплений в госбюджет – что-то порядка 20 млрд рублей ежегодно.

Суть проекта, который тогда оказался в руках журналистов, заключалась в следующем: продать автомобиль другому человеку, минуя государство, будет нельзя. Только через институт специальных лицензированных дилеров, которые и должны стать посредниками между продавцом и покупателем подержанной машины. Это, по мнению чиновников, окажется выгодно для всех участников сделки: продавец получит справедливую рыночную цену за свою машину, покупатель – безопасную сделку с официальным дилером (взамен рискованной с неизвестным физическим лицом), посредник – свой процент.

А государство – гарантированный налог с продаж (сейчас, дескать, многие занижают сумму сделки, чтобы платить поменьше или вообще уйти от налога). К тому же казна начнет получать ежегодный аукционный сбор, который обязаны вносить все аккредитованные дилеры. И будет у нас все красиво, как в Японии…

Не будет! В Стране восходящего солнца к этой системе шли десятилетиями, и даже сегодня она нравится далеко не всем японцам. При этом не стоит забывать – они исторически являются законопослушными гражданами, чего не скажешь о наших… В общем, тогда, пару лет назад, после волны возмущения в СМИ о проекте Минпромторга как будто забыли. Или нет?

На мысль о последнем наводит то, что схожие по своей сути «проекты» вдруг всплыли вновь, теперь уже в начале 2019-го. Пусть и в другой форме – вроде бы это уже инициатива депутатов, рожденная в ответ на многочисленные жалобы обманутых автомобилистов. Один купил автомобиль, а тот оказался в залоге у банка, и теперь злой банк его отбирает, и таких случаев – множество.

Другой выяснил, что у якобы почти новой машины реальный пробег на порядок выше того, что он видел на одометре, и вообще авто требует капитального ремонта (что тоже в жизни случается)… Словом, пришло время положить конец беспределу обманщиков-перекупщиков!

Чтобы понять, насколько слухи о подготовке нового закона обоснованны, я позвонил заместителю председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству депутату Вячеславу Лысакову, который сообщил: «Да, есть такие разговоры, но, уверяю, никакого проекта нет, и, даже если он появится, у него нет будущего. У каждого гражданина есть конституционное право – продать свое имущество так, как ему удобно: через дилера, через магазин, напрямую другу или через сайт в Интернете. Главное – оформить сделку по закону. С другой стороны, то, что творится на вторичном рынке, тоже безобразие: по разным данным, от трети до половины машин – со скрученным пробегом, многие с криминальной историей! Конечно, надо наводить порядок, и мы эту тему без внимания не оставим».

Что ж, можно выдохнуть: похоже, в обозримом будущем каких-либо реальных попыток загнать автовладельцев под крышу одного большого автомагазина все-таки не будет. Тем более что власти понимают – мы, автомобилисты, так просто не сдадимся, у нас опыт есть. Вспомните, как во времена не столь далекие, когда для оформления покупки требовалось приобрести справку-счет, а перерегистрация могла занимать несколько дней, россияне придумали очень простой способ – «продажа по доверенности» (что с юридической точки зрения вообще-то казус). И сколько таких машин бегает по просторам нашей необъятной родины!..

И все же интересно, кому так хочется «взвалить» на себя нелегкую ответственность за оформление всех сделок купли-продажи автомобилей по стране? Само собой, за определенный процент. Ведь неспроста же делаются вбросы в информационное пространство о таких проектах. Кому это выгодно? Cui prodest? Cui bono?

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