BMW Group Россия будет сотрудничать с Даниилом Медведевым

Финалист US Open 2019 – владелец BMW M4 и давний поклонник бренда BMW M – примет участие в ряде активностей концерна в России и за рубежом

BMW Group Россия объявляет о начале сотрудничества со всемирно известным российским теннисистом Даниилом Медведевым. Финалист US Open 2019 – владелец BMW M4 и давний поклонник бренда BMW M – примет участие в ряде активностей концерна в России и за рубежом.

Договоренность о сотрудничестве была достигнута на встрече генерального директора BMW Group Россия Штефана Тойхерта и Даниила Медведева в Санкт-Петербурге, в преддверии престижного турнира по теннису ATP St. Petersburg Open. Медведев выразил желание поучаствовать в ряде проектов BMW M – подразделения концерна, специализирующегося на спортивных автомобилях.

«BMW M – это самые быстрые, мощные и инновационные спорткары BMW. А Даниил Медведев – самый яркий и титулованный российский теннисист прямо сейчас. На теннисном корте Медведев демонстрирует качества, характерные и для спортивных автомобилей BMW – скорость, мощь, интеллект и сильный характер. Мы рады, что нам удалось договориться о сотрудничестве, и мы с нетерпением ждем будущих совместных проектов», – комментирует генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

Даниил Медведев – один из самых известных российских теннисистов, финалист Открытого чемпионата США 2019 года и победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде. 23-летний спортсмен из Москвы – один из двух российских теннисистов в XXI веке, который доходил до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде. По состоянию на сентябрь 2019 года Медведев занимает четвертую позицию в рейтинге ATP, наивысшую среди всех действующих российских теннисистов.