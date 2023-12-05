Студенты из Автотранспортного техникума посетили Порше Центр Пулково в рамках образовательной экскурсии

В этом дилерском центре, входящем в ГК Автодом, группа из 30 студентов последнего курса познакомилась с местом, где планируют пройти стажировку в начале 2024 года, и возможно, начать свою карьеру.

Эта встреча подчеркнула важность профориентации на разных этапах обучения: от выбора профессии в школе до последующего понимания, как применить полученные знания на практике. Экскурсия помогла студентам лучше представить свою будущую карьеру.

Алексей Беззубов, директор по послепродажному обслуживанию Порше Центр Пулково, провел экскурсию, показав ремонтную зону, склад запчастей и шин, стоянку, зону выдачи автомобилей и другие участки. Он рассказал об особенностях работы различных специалистов в центре — от механиков до консультантов, и познакомил студентов с инновационным оборудованием.

Студенты проявляли активный интерес к организации рабочих процессов в центре и задавали множество вопросов, что позволило им более глубоко понять специфику работы и историю бренда Porsche.

Порше Центр Пулково является официальным дилером Porsche в Санкт-Петербурге и предоставляет полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей.