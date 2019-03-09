Goodyear и Klairmont Kollections показали в Женеве воссозданный концепт Golden Sahara II

Goodyear и Klairmont Kollections показали в Женеве воссозданный концепт Golden Sahara II на полупрозрачных шинах

Golden Sahara II – второй из легендарных американских шоукаров серии Golden Sahara, созданных в 1950-60-х годах двадцатого века. Golden Sahara II, ставший одним из первых концептов автономного автомобиля в истории, был оснащен светящимися прозрачными шинами, разработанными компанией Goodyear.

«50-е и 60-е годы были периодом интенсивных инноваций для Goodyear. Мы сотрудничали с исследователями, продвигавшими новые виды мобильности в самом широком смысле: от лунной программы до проектов, целью которых был рекорд скорости движения автомобиля, – прокомментировал Генри Дюмортье (Henry Dumortier), вице- президент европейского подразделения Goodyear. – Сотрудничество Goodyear с проектом Golden Sahara II стало для нас первым шагом к созданию автономной мобильности будущего».

Разработанный Джимом Стритом и легендарным автомобильным дизайнером Джорджем Баррисом концепт Golden Sahara II был платформой для тестирования новых электронных систем. Он был оснащен системой управления, в которой вместо педали акселератора был использован рычаг, схожий по конструкции с аналогичным органом управления самолетом. Также в оснащение концепта входила автоматическая система торможения, обладавшая способностью распознавать объекты, находящиеся на пути автомобиля, с помощью датчиков.

Шины автомобиля были разработаны Goodyear с использованием Neothane, полупрозрачного синтетического каучука. В конструкцию шин была интегрирована осветительная система. Эта разработка стала частью исследовательской программы Goodyear, посвященной поиску возможностей использовать шины для улучшения видимости в сложных погодных условиях, а также интеграции в шины дублирующей системы стоп-сигнала.

«Golden Sahara II – это уникальное транспортное средство и часть американской автомобильной истории, – сказал Ларри Клэйрмонт, основатель и владелец Klairmont Kollections, музея в Чикаго, штат Иллинойс, насчитывающего 300 классических и нестандартных автомобилей. – Моя команда и я гордимся партнерством с Goodyear по возвращению к жизни этого культового автомобиля на Женевском международном автосалоне в 2019 году».

В период расцвета проекта шоукар Golden Sahara II экспонировался в разных городах США, участвовал в съемках фильмов и телевизионных программ. После завершения проекта концепт долгие 50 лет провел в гараже, пока его не приобрели представители Klairmont Kollections на аукционе Mecum в мае 2018 года. Восстановление Golden Sahara II было осуществлено ателье Speakeasy Customs and Classics в Чикаго. Для премьеры концепта в Женеве компания Goodyear создала четыре новые полупрозрачные шины.