В линейке Porsche появится электрический внедорожник с инновационной системой управления тягой

Инженеры Porsche работают над инновационной системой полного привода на основе четырёх электромоторов

Каждый электродвигатель будет приводить в движение одно колесо — по оценке Porsche, подобная схема позволит вседорожникам нового типа поворачивать «на снегу, как по рельсам». По данным MotorPage, на протяжении двух лет немецкие специалисты тестировали новую систему. В итоге им удалось настроить интеллектуальную систему полного привода, которая отслеживает степень ускорения, угол поворота рулевого колеса, вероятность возникновения заноса и может деликатно вмешиваться в управление автомобилем, добавляя или уменьшая тягу отдельных колёс.

В Porsche считают, что у четырёхмоторной схемы есть ряд преимуществ относительно традиционных транспортных средств с одним ДВС и системой дифференциалов. Крутящий момент с электродвигателя может передаваться на нужное колесо мгновенно, что позволит выпустить транспортное средство с постоянной нейтральной поворачиваемостью.