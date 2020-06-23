Автомобили в России становятся все дороже

Автомобили в России становятся все дороже
23 июня 13:11 2020

Цены на автомобили продолжают расти: с начала года по середину июня они увеличились в среднем на 3–7%

По данным Коммерсанта, участники рынка ждут продолжения роста стоимости автомобилей из-за девальвации рубля и снижения производства. Они отмечают, что интерес к покупке машины пока достаточно высок: лишенные возможности летать за рубеж граждане хотят во времена коронавируса иметь личный автомобиль.

Стоимость автомобилей за шесть месяцев увеличилась в среднем на 3–7%, подсчитали в дилере Авилон. Основными причинами роста цен стали колебания курса, инфляция, обновление модельного года.

Цены Hyundai в среднем выросли на 2,5%, Volkswagen — на 4–5%, Mitsubishi — на 3,5%, Fiat — на 5–10%, Jeep — на 3–4%, Mini — на 3,5%, BMW — на 3–10%, Mercedes-Benz — на 3–4%. У Rolls-Royce рост цены составил 7% на выборочные модели. Машины Volvo подорожали на 3–5%. В Volvo говорят, что в среднем стоимость автомобилей марки выросла на 5,4% с начала года, причем в марте—июне не менялась. Рост цен там объясняют увеличением утильсбора и колебаниями курса валют.

В июне обновили прайс-листы 18 брендов. Повышение коснулось и отечественных брендов: так, все комплектации УАЗа» — Хантер, Патриот и Пикап — стали дороже на 2,7–3,9% (30–45 тыс. руб.). АвтоВАЗ повысил цены на Lada Vesta CNG с битопливным двигателем на 0,2–1,5% (3–15 тыс. руб.), кроме базовой комплектации. Машины Subaru 2020 модельного года подорожали на 3,4–7,3% (80–270 тыс. руб.). Genesis получил прибавку к цене на 1,1–2,4% (50–100 тыс. руб.).

Cadillac Escalade, XT5 и ХТ6, в июне подорожали на 7,6–11% (340–646 тыс. руб.), Chevrolet Tahoe и Traverse — на 1,5–8,7% (55–450 тыс. руб.), Lexus LC500 и RX — на 0,7–2,2% (43–87 тыс. руб.), Toyota — на 1,7–2,6%. Кроссоверы Geely подорожали на 2–2,9% (30–50 тыс. руб.), стартовые версии Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 — на 0,8–1,1% (10 тыс. руб.).

Почти весь модельный ряд Hyundai в июне стал дороже на 0,4–0,9% (5–15 тыс. руб.), тогда как Kia ограничилась повышением цен на 5 из 16 моделей: Cerato, Optima, Seltos, Sportage и Sorento Prime подорожали на 0,4–1,4% (5–20 тыс. руб.). У Volkswagen в цене на 1–2,5% прибавили отдельные комплектации Passat, Tiguan и Touareg. Выросла цена и на комплектации Skoda Kodiaq Active, Ambition и Style — на 1,8–2,9% (44 тыс. руб.).

покупка автомобиля

Но девальвация рубля полностью в ценах еще не учтена. Об этом, в частности, говорят в Volvo, отмечая, что наметившееся укрепление рубля улучшает ситуацию, но очень вероятен дальнейший рост цен во второй половине года. Андрей Каменский из АГ Авилон говорит, что сейчас нет четкого понимания, насколько цены вырастут из-за девальвации.

Директор по развитию Аларм-Моторс Денис Цепелев поясняет, что в план по году производители поставщики закладывали другой курс валюты и с оживлением спроса после карантина ценовая политика изменится. Два месяца простоя дилерских центров приведут к корректировке бизнес-планов в сторону сокращения объемов, уточняет гендиректор ГК Автоспеццентр Денис Петрунин, при снижении объема рост цен неизбежен. Но если доллар стабилизируется на уровне 70 руб., то рост будет не такой драматический, как прогнозировалось ранее, полагает он.

Впрочем, возможность получить более выгодные условия при покупке есть. В Renault сказали, что в марте-июне цены на машины бренда выросли на 3,6%, но благодаря усиленным промоакциям реально повышение составляет всего около 1%. Различные акции действуют почти у всех брендов, говорит Юлия Овчинникова из Рольфа, в частности это специальные предложения со льготной ставкой по кредиту, а также программы трейд-ин. Денис Цепелев отмечает, что в ряде случаев с учетом господдержки покупка становится более привлекательной, чем в начале года.

Чтобы как-то наверстать упущенный объем продаж, существенные скидки дают и сами дилеры, заключает Андрей Каменский. «Мы вынуждены распродавать некоторые автомобили ниже себестоимости»,— говорит он.

Отложенный спрос продолжает оказывать влияние на продажи. Кроме того, всплеск активности покупателей наблюдается из-за того, что те ограничены в зарубежных поездках и вообще развлечениях, говорит Сергей Новосельский из ОАК-РРТ, также вирус стимулировал пользование личным автомобилем. По оценке Владимира Беспалова из ВТБ Капитала, по итогам года цены вырастут в пределах 5–10%, при этом продажи автомобилей снизятся на 20%.

 

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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