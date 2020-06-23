Автомобили в России становятся все дороже

\u0426\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u044e\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0438: \u0441 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e \u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0443 \u0438\u044e\u043d\u044f \u043e\u043d\u0438 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u043d\u0430 3\u20137% \u041f\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0441\u0430\u043d\u0442\u0430, \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0436\u0434\u0443\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u043e\u0441\u0442\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0434\u0435\u0432\u0430\u043b\u044c\u0432\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044f \u0438 \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430. \u041e\u043d\u0438 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u044e\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441 \u043a \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u043f\u043e\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a: \u043b\u0438\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043b\u0435\u0442\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0440\u0443\u0431\u0435\u0436 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430 \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c. \u0421\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u043d\u0430 3\u20137%, \u043f\u043e\u0434\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0435 \u0410\u0432\u0438\u043b\u043e\u043d. \u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0442\u0430 \u0446\u0435\u043d \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0431\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a\u0443\u0440\u0441\u0430, \u0438\u043d\u0444\u043b\u044f\u0446\u0438\u044f, \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430. \u0426\u0435\u043d\u044b Hyundai \u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430 2,5%, Volkswagen \u2014 \u043d\u0430 4\u20135%, Mitsubishi \u2014 \u043d\u0430 3,5%, Fiat \u2014 \u043d\u0430 5\u201310%, Jeep \u2014 \u043d\u0430 3\u20134%, Mini \u2014 \u043d\u0430 3,5%, BMW \u2014 \u043d\u0430 3\u201310%, Mercedes-Benz \u2014 \u043d\u0430 3\u20134%. \u0423 Rolls-Royce \u0440\u043e\u0441\u0442 \u0446\u0435\u043d\u044b \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b 7% \u043d\u0430 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043e\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438. \u041c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b Volvo \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 3\u20135%. \u0412 Volvo \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430 \u043d\u0430 5,4% \u0441 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0430, \u043f\u0440\u0438\u0447\u0435\u043c \u0432 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0435\u2014\u0438\u044e\u043d\u0435 \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f\u043b\u0430\u0441\u044c. \u0420\u043e\u0441\u0442 \u0446\u0435\u043d \u0442\u0430\u043c \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u044f\u044e\u0442 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0443\u0442\u0438\u043b\u044c\u0441\u0431\u043e\u0440\u0430 \u0438 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0431\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043a\u0443\u0440\u0441\u0430 \u0432\u0430\u043b\u044e\u0442. \u0412 \u0438\u044e\u043d\u0435 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0430\u0439\u0441-\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b 18 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432. \u041f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u0441\u043d\u0443\u043b\u043e\u0441\u044c \u0438 \u043e\u0442\u0435\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432: \u0442\u0430\u043a, \u0432\u0441\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0423\u0410\u0417\u0430\u00bb \u2014 \u0425\u0430\u043d\u0442\u0435\u0440, \u041f\u0430\u0442\u0440\u0438\u043e\u0442 \u0438 \u041f\u0438\u043a\u0430\u043f \u2014 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0430 2,7\u20133,9% (30\u201345 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431.). \u0410\u0432\u0442\u043e\u0412\u0410\u0417 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 Lada Vesta CNG \u0441 \u0431\u0438\u0442\u043e\u043f\u043b\u0438\u0432\u043d\u044b\u043c \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u043d\u0430 0,2\u20131,5% (3\u201315 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431.), \u043a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438. \u041c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b Subaru 2020 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 3,4\u20137,3% (80\u2013270 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431.). Genesis \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043f\u0440\u0438\u0431\u0430\u0432\u043a\u0443 \u043a \u0446\u0435\u043d\u0435 \u043d\u0430 1,1\u20132,4% (50\u2013100 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431.). Cadillac Escalade, XT5 \u0438 \u0425\u04226, \u0432 \u0438\u044e\u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 7,6\u201311% (340\u2013646 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431.), Chevrolet Tahoe \u0438 Traverse \u2014 \u043d\u0430 1,5\u20138,7% (55\u2013450 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431.), Lexus LC500 \u0438 RX \u2014 \u043d\u0430 0,7\u20132,2% (43\u201387 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431.), Toyota \u2014 \u043d\u0430 1,7\u20132,6%. \u041a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u044b Geely \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 2\u20132,9% (30\u201350 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431.), \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 Chery Tiggo 4 \u0438 Tiggo 7 \u2014 \u043d\u0430 0,8\u20131,1% (10 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431.). \u041f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0432\u0435\u0441\u044c \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0440\u044f\u0434 Hyundai \u0432 \u0438\u044e\u043d\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0430 0,4\u20130,9% (5\u201315 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431.), \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043a\u0430\u043a Kia \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0446\u0435\u043d \u043d\u0430 5 \u0438\u0437 16 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439: Cerato, Optima, Seltos, Sportage \u0438 Sorento Prime \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 0,4\u20131,4% (5\u201320 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431.). \u0423 Volkswagen \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0435 \u043d\u0430 1\u20132,5% \u043f\u0440\u0438\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 Passat, Tiguan \u0438 Touareg. \u0412\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430 \u0446\u0435\u043d\u0430 \u0438 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 Skoda Kodiaq Active, Ambition \u0438 Style \u2014 \u043d\u0430 1,8\u20132,9% (44 \u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431.). \u041d\u043e \u0434\u0435\u0432\u0430\u043b\u044c\u0432\u0430\u0446\u0438\u044f \u0440\u0443\u0431\u043b\u044f \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0430\u0445 \u0435\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0443\u0447\u0442\u0435\u043d\u0430. \u041e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c, \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442 \u0432 Volvo, \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u044f, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430\u043c\u0435\u0442\u0438\u0432\u0448\u0435\u0435\u0441\u044f \u0443\u043a\u0440\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044f \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044e, \u043d\u043e \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u0435\u043d \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0439 \u0440\u043e\u0441\u0442 \u0446\u0435\u043d \u0432\u043e \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u0435 \u0433\u043e\u0434\u0430. \u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u041a\u0430\u043c\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0438\u0437 \u0410\u0413 \u0410\u0432\u0438\u043b\u043e\u043d \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043d\u0435\u0442 \u0447\u0435\u0442\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f, \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0446\u0435\u043d\u044b \u0432\u044b\u0440\u0430\u0441\u0442\u0443\u0442 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0434\u0435\u0432\u0430\u043b\u044c\u0432\u0430\u0446\u0438\u0438. \u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043f\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044e \u0410\u043b\u0430\u0440\u043c-\u041c\u043e\u0442\u043e\u0440\u0441 \u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0426\u0435\u043f\u0435\u043b\u0435\u0432 \u043f\u043e\u044f\u0441\u043d\u044f\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u043f\u043b\u0430\u043d \u043f\u043e \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0449\u0438\u043a\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u043a\u0443\u0440\u0441 \u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b \u0438 \u0441 \u043e\u0436\u0438\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0446\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u0441\u044f. \u0414\u0432\u0430 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0443\u0442 \u043a \u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043f\u043b\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0443 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c\u043e\u0432, \u0443\u0442\u043e\u0447\u043d\u044f\u0435\u0442 \u0433\u0435\u043d\u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0413\u041a \u0410\u0432\u0442\u043e\u0441\u043f\u0435\u0446\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440 \u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u041f\u0435\u0442\u0440\u0443\u043d\u0438\u043d, \u043f\u0440\u0438 \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0442 \u0446\u0435\u043d \u043d\u0435\u0438\u0437\u0431\u0435\u0436\u0435\u043d. \u041d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440 \u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 70 \u0440\u0443\u0431., \u0442\u043e \u0440\u043e\u0441\u0442 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0434\u0440\u0430\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439, \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0440\u0430\u043d\u0435\u0435, \u043f\u043e\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442 \u043e\u043d. \u0412\u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u043c, \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c. \u0412 Renault \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0435-\u0438\u044e\u043d\u0435 \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430 3,6%, \u043d\u043e \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u043e\u043c\u043e\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f\u043c \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 1%. \u0420\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0443 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432, \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u042e\u043b\u0438\u044f \u041e\u0432\u0447\u0438\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u043b\u044c\u0444\u0430, \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u044d\u0442\u043e \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e \u043b\u044c\u0433\u043e\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u043e\u0439 \u043f\u043e \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u0443, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b \u0442\u0440\u0435\u0439\u0434-\u0438\u043d. \u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0426\u0435\u043f\u0435\u043b\u0435\u0432 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u0440\u044f\u0434\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0432 \u0441 \u0443\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c \u0433\u043e\u0441\u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439, \u0447\u0435\u043c \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 \u0433\u043e\u0434\u0430. \u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0443\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436, \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043a\u0438\u0434\u043a\u0438 \u0434\u0430\u044e\u0442 \u0438 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u044b, \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u041a\u0430\u043c\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439. \u00ab\u041c\u044b \u0432\u044b\u043d\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u044b \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0438\u0436\u0435 \u0441\u0435\u0431\u0435\u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb,\u2014 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u043e\u043d. \u041e\u0442\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0435\u0442 \u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u043b\u0438\u044f\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0432\u0441\u043f\u043b\u0435\u0441\u043a \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0435 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u044b \u0432 \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0430\u0445 \u0438 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445, \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0438\u0437 \u041e\u0410\u041a-\u0420\u0420\u0422, \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441 \u0441\u0442\u0438\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u043c. \u041f\u043e \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0435 \u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440\u0430 \u0411\u0435\u0441\u043f\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430 \u0438\u0437 \u0412\u0422\u0411 \u041a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0430, \u043f\u043e \u0438\u0442\u043e\u0433\u0430\u043c \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0446\u0435\u043d\u044b \u0432\u044b\u0440\u0430\u0441\u0442\u0443\u0442 \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0430\u0445 5\u201310%, \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0441\u043d\u0438\u0437\u044f\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 20%.