Сергей Петров, основатель “Рольф”, не удивлен проводимыми обысками в компании

«Проводят действия по кейсу 2014 года [о каком именно «кейсе» идет речь, Петров не уточнил — прим. Forbes]. Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж. Неожиданностью для меня не стало — это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят. Все изымают и блокируют, блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 млрд рублей налогов», — рассказал основатель «Рольфа».

По его мнению, «возможно, это связано с моей политической позицией, возможно, с рейдерским захватом». «Рольф» по состоянию на 2019 год принадлежит кипрскому трасту, бенефициаром которого является сын Петрова Александр.

Петров основал «Рольф» в 1991 году. На сегодня это крупнейший автодилер России, выручка в 2018 году составила 229,7 млрд рублей. В портфель брендов компании входят Audi, BMW, Ford, KIA, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, Toyota, Volkswagen и другие марки.

Петров в 2007 и 2011 годах избирался депутатом Госдумы по списку партии «Справедливая Россия». В отличие от большинства парламентариев он поддерживал протесты против фальсификации итогов думских выборов 2011 года и голосовал против резонансных «закона Димы Яковлева» и «пакета Яровой», а также не участвовал в голосовании о присоединении Крыма к России.

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