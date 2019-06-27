Сергей Петров, основатель “Рольф”, не удивлен проводимыми обысками в компании

Утром 27 июня издания «Фонтанка» и «Коммерсантъ» сообщили об обысках в офисах крупнейшего российского автодилера «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге. По данным «Фонтанки», следственные действия связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье 193.1 Уголовного кодекса России — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Источник издания в Следственном комитете утверждает, что, согласно фабуле дела, менеджеры «Рольфа» «сами у себя покупали акции», переводя средства за рубеж.
«Мы видим громадные суммы», — пояснил собеседник «Фонтанки».
Forbes обратился за комментарием к Сергею Петрову, основателю «Рольфа» и участнику рейтинга 200 богатейших россиян F 114 (его состояние Forbes оценивает в $900 млн). Сам предприниматель и члены его семьи сейчас находятся за границей, сказал Петров по телефону в разговоре с корреспондентом Forbes.
«Проводят действия по кейсу 2014 года [о каком именно «кейсе» идет речь, Петров не уточнил — прим. Forbes]. Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж. Неожиданностью для меня не стало — это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят. Все изымают и блокируют, блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 млрд рублей налогов», — рассказал основатель «Рольфа».
По его мнению, «возможно, это связано с моей политической позицией, возможно, с рейдерским захватом». «Рольф» по состоянию на 2019 год принадлежит кипрскому трасту, бенефициаром которого является сын Петрова Александр.
Петров основал «Рольф» в 1991 году. На сегодня это крупнейший автодилер России, выручка в 2018 году составила 229,7 млрд рублей. В портфель брендов компании входят Audi, BMW, Ford, KIA, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, Toyota, Volkswagen и другие марки.
Петров в 2007 и 2011 годах избирался депутатом Госдумы по списку партии «Справедливая Россия». В отличие от большинства парламентариев он поддерживал протесты против фальсификации итогов думских выборов 2011 года и голосовал против резонансных «закона Димы Яковлева» и «пакета Яровой», а также не участвовал в голосовании о присоединении Крыма к России.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru