Новый яркий цвет для модели Mitsubishi Eclipse Cross

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, рада сообщить что в официальных дилерских центрах Mitsubishi Motors стали доступны Eclipse Cross 2020 модельного года

Изменения в Mitsubishi Eclipse Cross нового модельного года касаются в основном экстерьера автомобиля, главное из которых это новый яркий цвет в существующей цветовой гамме – насыщенный голубой с эффектом металлик. Цвет призван подчеркнуть не только спортивный характер модели, но и индивидуальность самого водителя. Новый цвет доступен в России эксклюзивно только для модели Eclipse Cross.

Дополнительные секции габаритных огней на крышке багажника теперь образуют единую горизонтальную линию, подчеркивающую габариты автомобиля. Изменения коснулись так же расположения логотипов на двери багажника, знак с названием модели «Eclipse Cross» перенесен на левую сторону, вместо логотипа «Mitsubishi».

Для удобства водителя и пассажиров в передние двери были добавлены светодиодные лампы подсветки в зонах ручки открытия двери, под ручкой закрытия двери и в зоне места для хранения. Другие опции и технические характеристики остаются без изменений согласно комплектациям.

Комплектации и цены для автомобилей 2020 модельного года остались прежними по сравнению с ценами за модели 2019 модельного года: