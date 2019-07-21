Land Rover стал лидером в рейтинге автомобилей с пробегом по уровню лояльности клиентов

По результатам недавнего исследования аналитического агентства Автостат Land Rover продемонстрировал высший показатель степени лояльности клиентов к официальному дилеру при покупке автомобилей с пробегом.

Британский бренд стал лидером рейтинга с результатом в 27,5%.

В рамках проекта «Автостат Омнибус – 2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев» эксперты Автостат проанализировали готовность российских потребителей к покупке автомобилей с пробегом у официального дилера компании. В онлайн-опросе приняли участие более 1 900 респондентов, являющихся владельцами автомобилей 2011-2017 годов выпуска, которые на момент опроса были выставлены на продажу на профильных сайтах. Всего в исследовании были представлены 19 автомобильных брендов.

Согласно результатам исследования, каждый четвертый автолюбитель отдает предпочтение не официальному дилеру, а частному лицу, в то время как более половины респондентов допускают оба варианта. И лишь 17% участников опроса готовы приобрести автомобиль с пробегом исключительно в дилерском центре. При этом наиболее высокий уровень лояльности к официальным дилерам продемонстрировали владельцы автомобилей Land Rover – они составили 27,5% от общего числа респондентов, рассматривающих покупку подержанного автомобиля в дилерском центре по специальной программе.

Компания Jaguar Land Rover делает все возможное, чтобы гарантировать клиентам лучшее качество своих продуктов и услуг, в том числе и в процессе приобретения автомобилей с пробегом. В этих целях компания разработала и активно развивает программу продаж сертифицированных автомобилей с пробегом Approved. В рамках программы клиенты получают возможность приобрести автомобили Jaguar или Land Rover возрастом не более 5 лет и с пробегом не более 120 тыс. км, каждый из которых проходит всестороннюю диагностику по 165 пунктам. Осмотр автомобиля проводит сертифицированный механик, а все выявленные недостатки устраняются с использованием исключительно оригинальных запасных частей. Автомобили подвергаются проверке на юридическую чистоту и тщательному анализу сервисной истории на предмет прохождения планового технического обслуживания согласно рекомендованному производителем графику. Помимо этого, все автомобили, реализуемые по программе Approved, обслуживаются по программе «Защита от поломок» до 24 месяцев или 60 000 км пробега после покупки (либо имеют заводскую гарантию сроком до 2 лет), а также подключены к программе «Помощь на дорогах» на срок до 24 месяцев без ограничения пробега.

Вместе с тем, компания Jaguar Land Rover принимает во внимание и предпочтения тех клиентов, которые нацелены на покупку автомобиля с пробегом у частных лиц. Продавец и покупатель могут посетить официальный дилерский центр компании, чтобы провести свою сделку в рамках инициативы «Территория честных сделок». Квалифицированные специалисты помогут осмотреть автомобиль и провести его техническую диагностику по 165 пунктам, а также проверить историю технического обслуживания модели, обеспечивая таким образом максимально прозрачные условия купли-продажи автомобиля с пробегом.

Помимо этого, компания Jaguar Land Rover гарантирует каждому владельцу прозрачную систему оценки своего автомобиля. С помощью удобной и интуитивной формы на официальном сайте Jaguar или Land Rover владелец получит максимально точную информацию о стоимости своего автомобиля. При желании он также может выставить его на онлайн-аукцион, который позволяет максимально быстро и просто реализовать автомобиль, получив наиболее выгодное предложение от официального дилера.