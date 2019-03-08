Ford выяснил, что почти каждая вторая женщина-водитель в России проверяет безопасность своих пассажиров

Женщина за рулем – безопасность пассажиров

Стереотипы в обществе существовали всегда, и в автомобильном мире они не исключение. Мы часто слышим, как некоторые водители пытаются определить пол других участников дорожного движения по поведению на проезжей части. В преддверии Международного женского дня Ford проанализировал результаты опроса участников бесплатных оффлайн тренингов «Академии безопасного вождения Ford», которые реализуется в России последние 5 лет, чтобы развеять сомнения и рассказать, кто чувствует большую ответственность на дороге.

Существует мнение, что большинство аварий происходит по вине женщин, однако статистика ГИБДД и ответы начинающих водителей, проходивших обучение в «Академии безопасного вождения Ford» в 2018 году, говорят об обратном. По результатам опроса, в ДТП больше одного раза попадали 26% мужчин и 16% женщин. Создавать аварийные ситуации женщинам также не свойственно: 44% утверждают, что никогда не нарушают рядность на дороге. Среди мужчин соблюдение этого правила подтвердили 30%.

Согласно полученным данным, женщины более ответственно относятся к безопасности за рулем, как своей, так и пассажиров. Например, опрос показал, что ремнями безопасности во время поездок всегда пользуются 79% женщин и только 62% мужчин. Более того, 45% женщин перед каждой поездкой проверяют, пристегнуты ли их пассажиры – среди мужчин таких нашлось 37%. Женщины также менее склонны отвлекаться за рулем. По результатам опроса 40% женщин никогда не используют мобильный телефон в пути, в то время как среди мужчин гаджетами во время движения не пользуются только 25%. Однако, стоит отметить, что процент участников, которые всегда водят аккуратно, не так сильно отличается в зависимости от их пола: 37% женщин и 32% мужчин ответили, что они постоянно предельно внимательны за рулем.

Несмотря на все различия, мужчины и женщины в России почти одинаково любят скорость. 62% мужчин отметили, что иногда нарушают скоростной режим в городе и вне его. Почти такое же количество нарушителей нашлось среди женщин, которые, правда, реже превышают лимиты в населенных пунктах (59% против 62% за городом). Помимо этого, мужчины и женщины схожи в отношении употребления алкоголя за рулем — никогда не водили в нетрезвом состоянии 81% и 84% соответственно. Гендеры также объединяют и страхи попасть в ДТП. Самой популярной «аварийной» фобией стало интенсивное движение на дороге: некомфортно себя ощущают в быстром потоке 53% мужчин и 57% женщин.