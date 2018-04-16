Главный трофей КХЛ прибыл в столицу Татарстана
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Главный трофей КХЛ прибыл в столицу Татарстана
Апрель 16 15:05 2018

14 апреля главный трофей КХЛ прибыл в столицу Татарстана, где вечером состоялся первый матч финальной серии плей-офф между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Путь главного трофея КХЛ в купе фирменного поезда Москва – Казань занял чуть меньше 12 часов, и на перроне вокзала его уже встречали представители «Ак Барса», фотографы, журналисты, болельщики. Ровно в 8 утра поезд прибыл, Кубок был аккуратно выгружен на платформу.

После фотосессии Кубок Гагарина на руках у офицеров спецсвязи покинул здание вокзала и был погружен в спортивный «КАМАЗ», в котором участники команды «КАМАЗ-мастер» Ильдар Шайсултанов и Роберт Аматыч доставили драгоценный хоккейный трофей до «Татнефть Арены», где состоялся матч, закончившийся к радости болельщиков «Ак Барса» победой татарстанской команды со счетом 2:1.

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КАМАЗ-МастерКХЛ
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AMSRUS
AMSRUS

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