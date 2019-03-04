Объявлен старт продаж флагманского седана KIA К900

В России началась продажа нового флагманского седана KIA К900

KIA Motors Russia and CIS HQ сообщает, что все официальные дилеры бренда на территории Российской Федерации начали продажи нового флагманского седана KIA К900. Отражающий самые современные представления о роскоши представительский седан предлагается с двумя вариантами атмосферных бензиновых двигателей (3,3 л V6 и 5,0 л V8), в трех уровнях комплектации по цене от 2 969 900 до 4 399 900 рублей. Вне зависимости от версии, все KIA K900 имеют систему полного привода.

КИА Финанс в партнерстве с «Русфинанс Банк» разработан ряд специальных предложений и акций, делающих приобретение нового флагмана еще более удобным, выгодным и привлекательным, и действующих с первого дня продаж.

Финансовая программа «6,9%», действующая с 1 по 31 марта 2019 года, дает возможность приобрести KIA K900 в кредит с привлекательной ставкой 6,9%i, первоначальным взносом 1 634 000 рубля и сроком действия кредитного договора 36 месяцев. При этом для лояльных клиентов KIA1 и КИА Финанс кредит может быть предоставлен на еще более привлекательных условиях программы «5,9%». В таком случае, при сохранении срока кредита в 36 месяцев, первоначальный взнос составляет 1 485 000 рублей, а ставка кредитования – 5,9%.

На новый флагманский седан KIA K900 также распространено действие одной из наиболее популярных программ кредитований «КИА Легко!» с гарантированной остаточной стоимостью автомобиля. В рамках этой программы ежемесячные платежи по кредиту составляют всего 20 000 рублей.

Клиентам, предпочитающим передвигаться на личном автомобиле на пассажирском месте, адресовано новое эксклюзивное предложение, позволяющее выйти на новый премиальный уровень владения флагманским седаном – «Персональный водитель для вашего нового К900». В рамках этого предложения, при приобретении KIA K900 по программе «КИА Легко!» в кредит включается пакет услуг «Персональный водитель» сроком на 1 год. Ежемесячный платеж при этом составляет 80 000 рублей.

На новый флагманский седан действует уникальная гарантия KIA – 7 лет или 150 000 км пробега.