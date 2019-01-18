Сбивший ребенка мэр оштрафован на 2,5 тыс. руб.

Сбивший ребенка глава Верхотурского городского округа Свердловской области Алексей Лиханов оштрафован на 2,5 тыс. руб.

«Водитель привлечен к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП России (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения) и ч. 1 ст. 12.27 КоАП (невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП), — сказали в ведомстве.

При этом в УГИБДД подчеркнули, что также водителя могли привлечь по ст. 12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Однако судмедэкспертиза признала телесные повреждения мальчика не причинившими вреда его здоровью, дело было прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

«Водителю вынесен штраф по первой статье в 1,5 тыс. руб., по второй — 1 тыс., на общую сумму в 2,5 тыс. руб.», — добавили в отделе пропаганды.

Как сообщается, сам Лиханов заплатил штраф. «Только из уважения к сотрудникам ГИБДД я признал себя виновным в нарушении ПДД и заплатил штраф. Но никакого нарушения с моей стороны ничего не было», — сказал он.

Об аварии с участием Лиханова стало известно в октябре. Глава Верхотурья сбил 12-летнего школьника и покинул место ДТП. По словам Лиханова, ребенок «несся со страшной скоростью» с картонными коробками в руках. Мэр также сказал, что остановился, после того как произошло ДТП, и спросил, все ли нормально у мальчика.