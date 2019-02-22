Toyota – лидер рейтинга сохранности остаточной стоимости

Внедорожники Toyota получили за высокую остаточную стоимость сразу три награды, среди которых два золота – лучший показатель среди брендов массового сегмента.
Toyota Hilux безоговорочно лидирует в своем сегменте с индексом 90,25%, не сдавая позиций пятый год подряд – все время существования рейтинга.
Toyota Land Cruiser 200 стал лучшим в сегменте полноразмерных внедорожников с показателем 87,24% и отрывом от ближайшего конкурента почти в 10%.
Toyota Land Cruiser Prado занял второе место среди среднеразмерных внедорожников с индексом 81,22%, уступив лишь 2% первой позиции.В исследовании приняли участие более 60 автомобильных брендов, которые представили более 2100 модификаций.
C 2014 года www.amsrus.ru