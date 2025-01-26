Changan отвечает на скандал с креслом

Результаты новых краш-тестов и расследование

На этой неделе в информационном пространстве активно обсуждается видео, на котором запечатлены последствия аварии с участием кроссовера Changan CS55 Plus. Особое внимание привлекло состояние водительского кресла автомобиля, что вызвало вопросы о его надежности.

Редакция получила письмо от представительства компании Changan, в котором содержится развернутый комментарий по данной ситуации. Приводим текст обращения ниже:

Накануне многие СМИ и представители блогосферы активно обсуждали вирусное видео, на котором демонстрируется сиденье автомобиля Changan CS55 Plus / UNI-S после попадания компактного кроссовера в ДТП.











































































Фотографии пострадавшего кресла Changan CS55 Plus

Как мы ранее отметили в оперативном официальном комментарии, надежность продукции Changan и безопасность наших клиентов являются наивысшими приоритетами для компании. В ответ на различные публикации в российских СМИ о качестве передних кресел Changan в серии CS55 Plus / UNI-S штаб-квартирой Changan Automobile менее чем за 24 часа с момента появления подобных новостей были оперативно проведены повторные испытания сидений на прочность.

По результатам двух раундов испытаний, которые проводились в соответствии со стандартами E-NCAP, а именно – краш-тест на удар сзади, скорость 25 км/ч – не было выявлено никаких очевидных деформаций, трещин, разломов и других повреждений передних сидений. В процессе испытаний проводилась фото и видеофиксация. После проведения краш-теста был осуществлен разбор сидений для подтверждения их соответствия стандартам безопасности. Результаты испытаний, таким образом, говорят сами за себя. Фотографии и видеоматериалы испытаний прилагаются к письму.

Безопасность автомобиля и кресел также была ранее подтверждена официальными результатами испытаний, в частности, независимым европейским испытательным центром TÜV Rheinland, предоставившем евросообщение N E4*17R09/01*0890*01, отраженное в ОТТС на данный автомобиль.

Помимо оперативно проведенных испытаний, был идентифицирован автомобиль, кресло которого было запечатлено на резонансном видео, а также дилерский центр, где проводятся ремонтные работы по автомобилю. Были установлены личность владельца и обстоятельства происшествия. В данным момент проводится дополнительная проверка для уточнения новой информации.

На сегодняшний момент, после просмотра видеозаписей с внешних камер встроенного в кроссовер CS55 Plus видеорегистратора, нам известно, что ДТП произошло 26 сентября 2024 года на северо-западной стороне МКАД. Кроссовер Changan CS55 Plus белого цвета двигался по внешней стороне «кольцевой». После резкой остановки (за 5 секунд автомобиль погасил скорость с 70 км/ч до 0 км\ч) в заднюю часть кроссовера CS55 Plus на скорости около 70 км/ч въехал грузовой автофургон ГАЗ.

После ДТП водитель белого кроссовера Changan CS55 Plus принял участие в оформлении инцидента с сотрудниками ГИБДД, самостоятельно вызвал эвакуатор, доставил автомобиль в дилерский центр АВТОДОМ Changan Алтуфьево, где передал пострадавший кроссовер в ремонт. За медицинской помощью владелец пострадавшего CS55 Plus не обращался. По словам очевидцев из ДЦ владелец автомобиля не выглядел пострадавшим.