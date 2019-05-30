Подразделение Lamborghini Polo Storico подписало соглашение о сотрудничестве с HAGI

Lamborghini Polo Storico и HAGI подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве

Подразделение исторических моделей Lamborghini Polo Storico и независимый аналитический центр Historic Automobile Group International (HAGI) подписали соглашение о сотрудничестве. Так, Polo Storico сможет получать полезную конъюнктурную информацию, связанную с исторической и коллекционной ценностью моделей Lamborghini. Данные сведения необходимы для повышения достоверности оценки классических суперкаров, произведенных в Сант-Агата-Болоньезе. Компания Automobili Lamborghini всегда проявляла повышенный интерес к историческому наследию.

Имеющий надежную репутацию индекс HAGI отслеживает рыночные цены на классические автомобили. Он основывается на долгосрочном и независимом мониторинге сделок по историческим моделям, реализуемых частными лицами, торговыми организациями и аукционными домами. Таким образом, специалисты и участники рынка получают точную информацию об актуальных тенденциях в динамике цен. Постоянно обновляемый источник состояния рынка позволит подразделению Polo Storico более четко планировать выпуск запасных деталей к историческим суперкарам Lamborghini.

Индекс HAGI LPS (Lamborghini Polo Storico) был введен недавно для измерения ценообразования исторических суперкаров Lamborghini вплоть до Diablo. Стартовый уровень ежемесячного индекса LPS принят за 100 по состоянию на 31 декабря 2017 года. Результаты теста индекса показывают, что за прошедший период (с 2000 по 2017 годы) цены на классические модели Lamborghini увеличились в десять раз. HAGI является независимой компанией, осуществляющей издательскую деятельность и обладающей профессиональной экспертизой в области лидеров рынка исторических автомобилей.

Исследования организации осуществляются по методике, применяемой в финансовом секторе. Индекс и аналитика HAGI используются в качестве референтного источника многими изданиями: Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, Octane Magazine и другими. На сегодняшний день в имущественном архиве содержится информация о более чем ста тысячах проведенных сделок.

Подразделение реставрации автомобилей Lamborghini Polo Storico, открытое в 2016 году, отвечает за историческое наследие компании, включая реставрацию и сертификацию всех моделей Lamborghini, произведенных до 2001 года, — от 350 GT до Diablo. Еще одно направление деятельности Polo Storico — восстановление запасных частей для классических моделей. Только в 2018 году было выпущено более 200 новых кодовых номеров: это позволяет владельцам быть полностью уверенными в аутентичности классических суперкаров Lamborghini. Кроме того, в зону ответственности подразделения входит управление архивом, в котором хранятся производственная документация и технические чертежи для исторических моделей марки, позволяющие обеспечить подлинность суперкаров Lamborghini.