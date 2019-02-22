Lexus занял лидирующие позиции на премии «Residual Value-2019»

По результатам премии «Residual Value-2019» Lexus занял сразу три лидирующие позиции

По результатам пятой ежегодной премии «Residual Value-2019» (Сохранность остаточной стоимости 2018), присуждаемой аналитическим агентством «АВТОСТАТ», Lexus занял сразу три лидирующие позиции.

1 место в сегменте E Premium с показателем 75,9% получил элегантный бизнес-седан Lexus ES – модель, которую по достоинству оценили в России. Непревзойденный комфорт, великолепная динамика и отточенная управляемость – качества, которые традиционно ценят владельцы Lexus ES. А высокая остаточная стоимость, подтверждаемая результатами премии «Residual Value-2019», служит дополнительным аргументом в пользу выбора этой модели не только на новом, но и на вторичном рынке.

Помимо Lexus ES наградами премии «Residual Value-2019» были отмечены две другие модели марки. Премиальный городской кроссовер Lexus NX завоевал второе место в сегменте SUV(D) Premium, а роскошный внедорожник Lexus GX вошел в тройку лидеров в сегменте SUV (E) Premium.

Премия «Residual Value» ежегодно присуждается аналитическим агентством «АВТОСТАТ» по итогам исследования рынка, охватывающего легковые автомобили, кроссоверы и внедорожники более чем 60 брендов с учетом примерно 2100 модификаций (включая тип кузова, объем двигателя и тип трансмиссии). Для анализа использовалась цена на новый автомобиль в 2015 году с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена его перепродажи в 2018 году (оба показателя – в рублевом эквиваленте). Затем были рассчитаны индексы остаточной стоимости и сформирован рейтинг моделей по сегментам. Вручение наград и дипломов победителям и призерам состоялось 20 февраля 2019 года в рамках форума «ForAuto-2019».

Неизменное лидерство Lexus в авторитетном рейтинге обусловлено высочайшим качеством и вдохновляющими технологиями, которые обеспечивают автомобилям бренда высокую степень востребованности на вторичном рынке и сохранение высокой остаточной стоимости на протяжении длительного времени владения.

Используя принцип индивидуального подхода к каждому клиенту, официальные дилеры Лексус на территории РФ предлагают привлекательные и удобные сервисы покупателям и владельцам автомобилей бренда. Для комфорта и уверенности клиентов действуют программы обмена автомобилей с пробегом на новые Lexus Trade-in и продажи сертифицированных автомобилей с пробегом Lexus Select и AutoSelect.

Программы сертификации автомобилей с пробегом Lexus Select и AutoSelect предназначены для владельцев автомобилей марок Lexus и Toyota. Они позволяют проверить автомобиль по 136 пунктам и получить оценку автомобиля по 5 балльной шкале. Проверку выполняют сертифицированные инспекторы – сотрудники дилерских центров Toyota и Lexus, прошедшие обучение и сертификацию в ООО «Тойота Мотор» и необходимую практику.