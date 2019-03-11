Выгодные предложения для Volkswagen Polo в марте

Выгодные предложения для Volkswagen Polo в марте
Март 11 18:04 2019

Только в марте автолюбители смогут приобрести автомобиль Volkswagen Polo с выгодой до 10%

В марте 2019 года клиентам марки Volkswagen предоставляется возможность приобретения автомобиля Volkswagen Polo с выгодой 10% по государственным программам автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Программа «Первый автомобиль» предназначена для клиентов, у которых в собственности не было еще ни одного автомобиля. «Семейный автомобиль» доступна покупателям, имеющим двух и более несовершеннолетних детей.

Программы автокредитования распространяются на автомобили стоимостью до 1.000.000 рублей, произведенные в России в 2019 году.
Volkswagen Polo является бестселлером марки с момента выхода на рынок и производится специально для России на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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