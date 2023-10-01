Московский музей включит спецтехнику в постоянную экспозицию

Третий экспонат, мотовоз АГМу 1984 года выпуска, был установлен на подземном уровне гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27, и теперь входит в постоянную экспозицию Музея Транспорта Москвы. «Мы готовимся к открытию Музея Транспорта Москвы по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Уверен, что он станет одним из самых посещаемых в столице, так как к транспортной истории сегодня большой интерес. Здесь будет представлен городской транспорт, грузовые и легковые автомобили, гужевой и мототранспорт, а также макеты ретротехники. Кроме того, посетители смогут увидеть спецтехнику, которая обслуживала наш город»,— заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов Дрезина АГМу Среди других экспонатов, которые также будут представлены в постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы, можно выделить автобус РАФ-22031-01 (1985 г.), Москвич-2901 (1995 г.), тротуароуборочные машины «ТУМ-975» (1975 г.) и ТУМ Т-3 (1968 г.), подвижную авторемонтную мастерскую ЗИЛ-157К (1968 г.), автовышку STAR 28 (1985 г.), пожарную автоцистерну ПМЗ-9М (1951 г.) и грузовой автомобиль КаВЗ-663 (1962 г.), который использовался для организации передвижных сейсмических станций. «Коллекция Музея Транспорта Москвы представляет историю транспорта, служившего городу, во всей её полноте и многогранности, затрагивая технологический, исторический, культурный и другие аспекты. В рамках постоянной экспозиции рассказ о становлении транспортной системы Москвы не может быть полным без спецтехники, которая обеспечивает бесперебойную работу мегаполиса. Большая часть наземного транспорта и сервисных городских машин разместится на первом уровне музея, но один экспонат, главный труженик метро, будет представлен на подземном уровне, который спроектировали специально для экспозиции, посвященной Московскому метрополитену»,— добавила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко АГМу (Автодрезина Грузовая Монтажная улучшенная) - это специальное транспортное средство, предназначенное для погрузочно-разгрузочных работ, перевозки грузов и доставки ремонтных бригад по рельсовым путям. Экземпляр мотовоза с номером 13137, выпущенный в 1984 году, работал в электродепо «Красная Пресня» и «Владыкино». Дрезина АГМу (Автодрезина Грузовая Монтажная улучшенная) предназначена для погрузочно-разгрузочных работ, перевозки грузов и доставки ремонтных бригад по рельсовым путям. Выпускалась Тихорецким машиностроительным заводом им. Воровского в 1948–1986 годах. Экспонат музея, АГМу с номером 13137, был выпущен в 1984 г., работал в электродепо «Красная Пресня» и «Владыкино». До середины ноября на подземном уровне гаража Константина Мельникова будут представлены еще четыре экспоната: "Еж3", "81-717", "Яуза" (81–720) и макет метровагона "Москва-2019" (81-765.4), который создается компанией "Метровагонмаш".