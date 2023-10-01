Московский музей включит спецтехнику в постоянную экспозицию

Третий экспонат, мотовоз АГМу 1984 года выпуска, был установлен на подземном уровне гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27, и теперь входит в постоянную экспозицию Музея Транспорта Москвы.

«Мы готовимся к открытию Музея Транспорта Москвы по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Уверен, что он станет одним из самых посещаемых в столице, так как к транспортной истории сегодня большой интерес. Здесь будет представлен городской транспорт, грузовые и легковые автомобили, гужевой и мототранспорт, а также макеты ретротехники. Кроме того, посетители смогут увидеть спецтехнику, которая обслуживала наш город», — заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Дрезина АГМу

Среди других экспонатов, которые также будут представлены в постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы, можно выделить автобус РАФ-22031-01 (1985 г.), Москвич-2901 (1995 г.), тротуароуборочные машины «ТУМ-975» (1975 г.) и ТУМ Т-3 (1968 г.), подвижную авторемонтную мастерскую ЗИЛ-157К (1968 г.), автовышку STAR 28 (1985 г.), пожарную автоцистерну ПМЗ-9М (1951 г.) и грузовой автомобиль КаВЗ-663 (1962 г.), который использовался для организации передвижных сейсмических станций.

«Коллекция Музея Транспорта Москвы представляет историю транспорта, служившего городу, во всей её полноте и многогранности, затрагивая технологический, исторический, культурный и другие аспекты. В рамках постоянной экспозиции рассказ о становлении транспортной системы Москвы не может быть полным без спецтехники, которая обеспечивает бесперебойную работу мегаполиса. Большая часть наземного транспорта и сервисных городских машин разместится на первом уровне музея, но один экспонат, главный труженик метро, будет представлен на подземном уровне, который спроектировали специально для экспозиции, посвященной Московскому метрополитену», — добавила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко

АГМу (Автодрезина Грузовая Монтажная улучшенная) – это специальное транспортное средство, предназначенное для погрузочно-разгрузочных работ, перевозки грузов и доставки ремонтных бригад по рельсовым путям. Экземпляр мотовоза с номером 13137, выпущенный в 1984 году, работал в электродепо «Красная Пресня» и «Владыкино».

Дрезина АГМу (Автодрезина Грузовая Монтажная улучшенная) предназначена для погрузочно-разгрузочных работ, перевозки грузов и доставки ремонтных бригад по рельсовым путям. Выпускалась Тихорецким машиностроительным заводом им. Воровского в 1948–1986 годах. Экспонат музея, АГМу с номером 13137, был выпущен в 1984 г., работал в электродепо «Красная Пресня» и «Владыкино».

До середины ноября на подземном уровне гаража Константина Мельникова будут представлены еще четыре экспоната: “Еж3”, “81-717”, “Яуза” (81–720) и макет метровагона “Москва-2019” (81-765.4), который создается компанией “Метровагонмаш”.