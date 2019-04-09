Сниженные кредитные ставки на Infiniti в апреле

Сниженные кредитные ставки на Infiniti в апреле
Апрель 09 18:08 2019

INFINITI объявляет о снижении ставок по кредитным программам на автомобили марки в апреле

Предложение действует в рамках собственной программы INFINITI Finance.

2019 INFINITI QX50

На автомобили INFINITI QX50, QX60, QX80 действует выгодная ставка по классическому кредиту от 4,5%* на 3 года при авансе 50%.

  • Автомобиль QX50 можно приобрести по специальной программе INFINITI Invite с комфортным ежемесячным платежом от 17 100 руб./мес.**.
  • Автомобиль QX60 можно приобрести по специальной программе INFINITI Invite с комфортным ежемесячным платежом от 18 200 руб./мес.**.
  • Автомобиль QX80 можно приобрести по специальной программе INFINITI Invite с комфортным ежемесячным платежом от 28 500 руб./мес.**

INFINITI Finance – эксклюзивная программа кредитования INFINITI, созданная совместно с АО «РН Банк». Программа направлена на предоставление высокого уровня сервиса и выгодных финансовых решений по приобретению автомобилей марки.

Программа INFINITI Invite – это специальное предложение для клиентов бренда. Возможность приобрести автомобиль на выгодных условиях:

  • Платежи по программе INFINITI Invite ниже почти в два раза, чем по классическому кредиту;
  • Вы сможете выбрать автомобиль в более высокой комплектации с комфортным ежемесячным платежом;
  • Вы сможете чаще обновлять автомобиль;
  • Возможность обратного выкупа дилерским центром.

INFINITI в кредит это не только выгодно, но и очень удобно благодаря интуитивно понятному мобильному приложению INFINITI Finance. Теперь можно легко управлять кредитом с помощью смартфона и получать любую информацию в одно касание.

Специальные кредитные условия доступны в официальных дилерских центрах INFINITI в России до 30 апреля 2019 года. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-700-75-60 (звонок по РФ бесплатный) или на сайте www.infiniti.ru

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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