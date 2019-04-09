Сниженные кредитные ставки на Infiniti в апреле

Предложение действует в рамках собственной программы INFINITI Finance.
На автомобили INFINITI QX50, QX60, QX80 действует выгодная ставка по классическому кредиту от 4,5%* на 3 года при авансе 50%.
INFINITI Finance – эксклюзивная программа кредитования INFINITI, созданная совместно с АО «РН Банк». Программа направлена на предоставление высокого уровня сервиса и выгодных финансовых решений по приобретению автомобилей марки.
Программа INFINITI Invite – это специальное предложение для клиентов бренда. Возможность приобрести автомобиль на выгодных условиях:
INFINITI в кредит это не только выгодно, но и очень удобно благодаря интуитивно понятному мобильному приложению INFINITI Finance. Теперь можно легко управлять кредитом с помощью смартфона и получать любую информацию в одно касание.
Специальные кредитные условия доступны в официальных дилерских центрах INFINITI в России до 30 апреля 2019 года. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-700-75-60 (звонок по РФ бесплатный) или на сайте www.infiniti.ru
C 2014 года www.amsrus.ru