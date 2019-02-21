Автомобильные номера с эмодзи появятся в Австралии

Автомобильные номера с эмодзи появятся в Австралии
Февраль 21 14:02 2019

Жители австралийского штата Квинсленд смогут официально регистрировать автомобильные номера с эмодзи

Австралийским автолюбителям разрешат использовать регистрационные номера с одним из пяти смайликов на выбор.номер с эмодзи

В предложенный набор входят «влюбленный», «подмигивающий», «улыбающийся», «в темных очках» и «плачущий от смеха».

За номер с эмодзи автомобилистам придется заплатить дополнительно 475 долларов.

Отмечается, что смайлики разрешены как элемент дизайна и не будут использоваться для идентификации автомобиля. В документах и базе данных регистрационные номера будут по-прежнему состоять исключительно из сочетания букв и цифр.

Местный департамент транспорта также предложил бизнесменам добавить к стандартному номеру не эмодзи, а логотип своей компании.

Жители штата с большим энтузиазмом восприняли инициативу властей и попросили в дальнейшем расширить линейку смайликов, говорится в сообщении телеканала.
Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
Австралиягосномер
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Парковка превращается…

Парковка превращается… 12

Марка Great Wall полностью посвятит себя пикапам

Марка Great Wall полностью посвятит себя пикапам 0

Лихач задавил жену на глазах у мужа

Лихач задавил жену на глазах у мужа 2