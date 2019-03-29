В Венесуэле один их самых дешёвых рынков б/у автомобилей

Конечно, немецкие ярмарки по продаже б/у авто — мероприятия интересные, но когда речь заходит о старых машинах как таковых, украинцы не видят в этом ничего необычного.
Например, попробуйте сказать немцу, что купили Porsche 911 (964) в отличном состоянии всего за 7 000 долл.
Если привлекает более своеобразная классика — Chevrolet Corvette третьего поколения за 10 тыс. Отполированный до блекска Ford Mustang отдадут за пару тысяч.
А популярная в Южной Америке «повседневная» классика США конца прошлого столетия расходится в среднем по 1 000 – 1 500 долл.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru