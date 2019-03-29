В Венесуэле один их самых дешёвых рынков б/у автомобилей

В Венесуэле один их самых дешёвых рынков б/у автомобилей
Март 29 17:01 2019

Копеечный бензин и неблагополучная экономическая ситуация сделали венесуэльский рынок подержанных автомобилей довольно недорогим местом в мировом масштабе

Конечно, немецкие ярмарки по продаже б/у авто — мероприятия интересные, но когда речь заходит о старых машинах как таковых, украинцы не видят в этом ничего необычного.

Porsche 911 (964)

Например, попробуйте сказать немцу, что купили Porsche 911 (964) в отличном состоянии всего за 7 000 долл.

chevrolet corvette 3 поколение

Если привлекает более своеобразная классика — Chevrolet Corvette третьего поколения за 10 тыс. Отполированный до блекска Ford Mustang отдадут за пару тысяч.

Классика американские автомобили

А популярная в Южной Америке «повседневная» классика США конца прошлого столетия расходится в среднем по 1 000 – 1 500 долл.

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AMSRUS
AMSRUS

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