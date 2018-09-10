Открылся предзаказ на первую электрическую модель Porsche‍

Открылся предзаказ на первую электрическую модель Porsche‍
Сентябрь 10 09:04 2018

Сроки первых поставок  электромобилей пока не известны

Компания Porsche начала продажи своего первого электрического спорткара Porsche Taycan по предварительному заказу. Прием заявок на новинку открылся несколько часов назад на официальном сайте немецкой марки.

Porsche Taycan

Для подтверждения заказа каждый клиент, желающий получить роскошный электроспорткар одним из первых, должен внести предоплату, размер которой не уточняется. Также неизвестны и сроки первых поставок «товарных» Porsche Taycan – ожидается, что они будут официально объявлены в ближайшие недели или месяцы.

Porsche Taycan

Ранее сообщалось, что серийное производство первого электрокара Porsche, оснащенного двумя электрическими моторами с суммарной отдачей 600 лошадиных сил и запасом хода 500 км, начнется в 2020 году в Германии.

Porsche Taycan

Как полагают эксперты, открыв предзаказ на модель сейчас, в Porsche решили изучить реальный спрос на нее, чтобы, используя эту информацию, определить оптимальные объемы ее производства.

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PorscheTaycanэлектрокар
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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