Land Rover вошел в тройку лидеров корпоративных продаж

Land Rover вошел в топ лидеров российского рынка по доле корпоративных продаж

По данным агентства «АВТОСТАТ», бренд Land Rover занял третье место на российском рынке среди иностранных автопроизводителей по доле корпоративных продаж. В 2018 году 31,4% британских внедорожников было реализовано корпоративным клиентам – при среднем значении по России в 14,1%.

В своем рейтинге эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» учитывали корпоративные продажи за прошлый год и общий объем реализованных автомобилей. В список лидеров рынка вошли 24 бренда, которые продали юридическим лицам за 2018 год свыше 1000 новых легковых автомобилей.

Jaguar Land Rover уделяет особое внимание развитию направления корпоративных продаж. За прошедший календарный год корпоративные клиенты компании в России приобрели 3 913 автомобилей, что на 57% больше показателей 2017 года. За последний год компания заключила партнерские соглашения с целым рядом клиентов. В частности, в сентябре 2018 года началось сотрудничество Jaguar Land Rover с каршеринг-сервисом МатрёшCar, и теперь его пользователи могут арендовать компактные спортивные седаны Jaguar XE и внедорожники Land Rover Discovery Sport. Кроме того, продажи по лизинговым программам также демонстрируют рост. Эти и другие гибкие финансовые решения позволили компании Jaguar Land Rover вплотную приблизиться к показателю доли корпоративных продаж на уровне 30%.