Land Rover вошел в тройку лидеров корпоративных продаж

Land Rover вошел в тройку лидеров корпоративных продаж
Февраль 19 08:05 2019

Land Rover вошел в топ лидеров российского рынка по доле корпоративных продаж

По данным агентства «АВТОСТАТ», бренд Land Rover занял третье место на российском рынке среди иностранных автопроизводителей по доле корпоративных продаж. В 2018 году 31,4% британских внедорожников было реализовано корпоративным клиентам – при среднем значении по России в 14,1%.Land Rover Range Rover SVAutobiography

В своем рейтинге эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» учитывали корпоративные продажи за прошлый год и общий объем реализованных автомобилей. В список лидеров рынка вошли 24 бренда, которые продали юридическим лицам за 2018 год свыше 1000 новых легковых автомобилей. Jaguar XE

Jaguar Land Rover уделяет особое внимание развитию направления корпоративных продаж. За прошедший календарный год корпоративные клиенты компании в России приобрели 3 913 автомобилей, что на 57% больше показателей 2017 года. За последний год компания заключила партнерские соглашения с целым рядом клиентов. В частности, в сентябре 2018 года началось сотрудничество Jaguar Land Rover с каршеринг-сервисом МатрёшCar, и теперь его пользователи могут арендовать компактные спортивные седаны Jaguar XE и внедорожники Land Rover Discovery Sport. Кроме того, продажи по лизинговым программам также демонстрируют рост. Эти и другие гибкие финансовые решения позволили компании Jaguar Land Rover вплотную приблизиться к показателю доли корпоративных продаж на уровне 30%.

На тему:

  Article "tagged" as:
Jaguar Land Roverлидеры продаж
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Caterham возродят Lotus Seven

Caterham возродят Lotus Seven 0

С 2017 года будут штрафовать за парковку на газоне

С 2017 года будут штрафовать за парковку на газоне 0

Платные парковки разоряют не только граждан

Платные парковки разоряют не только граждан 10