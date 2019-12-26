Suzuki в 2019 году увеличила продажи в России на 25%

Suzuki подводит предварительные итоги 2019 года

За 12 месяцев планируется реализовать более 7600 автомобилей японской марки, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля рынка Suzuki ожидается на уровне 0,43%, что выше результата 2018 года (0,33%).

Обновление модельного ряда

В феврале 2019 года компания Suzuki привезла в Россию обновленный кроссовер Vitara. Новинка вызвала интерес у российских автолюбителей и увеличила свою долю в продажах марки с 70 до 72%.

Suzuki Vitara представлена как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях с бензиновыми двигателями. Моторы 1.6 VVT с отдачей в 117 л.с. и турбированный Boosterjet мощностью 140 л.с. поставляются с автоматической 6-ступенчатой КПП Aisin, также на выбор предлагается 5-ступенчатая «механика». В стандартной комплектации GL уже доступны 7 подушек безопасности, USB-разъем и система помощи при начале движения на подъеме. Клиренс 185 мм и система полного привода ALLGRIP SELECT с 4 режимами делают Suzuki Vitara одним из лидеров по проходимости в классе.

В июне 2019 года Suzuki презентовала специальную версию компактного кроссовера SX4 Tabi в количестве 50 экземпляров. Основным новшеством SX4 Tabi стала акустическая система серии А от Pioneer. Экстерьер Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer отличался от традиционного SX4 наличием заднего спойлера, эффектных боковых молдингов и логотипа спецверсии.

В августе 2019 на российский рынок вышло новое поколение внедорожника Jimny.

Jimny в четвертом поколении предлагается с новым двигателем К15В объемом 1,5 литра. Мощность мотора составляет 102 лошадиные силы при крутящем моменте в 130 Нм. Несмотря на увеличение рабочего объема, физические габариты силовой установки по сумме измерений длины, ширины и высоты уменьшились. Во многом благодаря этому мотор стал на 15% легче, а потребление топлива оптимизировалось по сравнению с прошлым поколением.

Новый двигатель предлагается в сочетании с двумя КПП на выбор: с 5-ступенчатой механикой или с модернизированным 4-ступенчатым автоматом фирмы AISIN.

Suzuki Jimny сохранил превосходные внедорожные возможности. Это обеспечивают лонжеронная рама лестничного типа, прочная зависимая подвеска, а также подключаемый полный привод. Для автомобиля в новом поколении доступна продвинутая система полного привода ALLGRIP PRO. Особенностью этой системы является наличие раздаточной коробки с возможностью подключения пониженной передачи, которая увеличивает крутящий момент двигателя.

Новинка была высоко оценена российскими автолюбителями, и уже за первые 4 месяца продаж был продан 391 автомобиль, что превышает суммарные продажи прошлого поколения за 2018 год (388 автомобилей). В целом, рост продаж модели за 2019 год по отношению к 2018 составит более 20%.

Финансовые программы

СУЗУКИ МОТОР РУС стремится предложить клиентам наиболее привлекательные условия для приобретения надежных японских внедорожников. Так, в сентябре 2019 года стартовала программа «Семейный автомобиль Suzuki» для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми. Они могут приобрести на привлекательных условиях бестселлер марки Vitara и надежный кроссовер SX4. Кроме того, по программам СУЗУКИ ФИНАНС можно приобрести кроссовер SX4 c выгодой до 260 тыс. руб.1 и кроссовер Vitara по цене от 999 тыс. руб.2 (с учетом скидок по программе Трейд-ин).

Доля кредитных продаж марки составляет 37%.

Дилерская сеть

В 2019 году компания Suzuki расширила сеть официальных дилерских центров до 54 по сравнению с 50 в предыдущем году. 2 новых ДЦ СУЗУКИ Аларм Моторс появились в Санкт-Петербурге в июне и декабре 2019 года. В августе свои двери распахнул дилерский центр СУЗУКИ Герман Авто в Казани. В ноябре заработал новый ДЦ СУЗУКИ Арконт в Волгограде. А в первой декаде 2020 года в Твери и Сургуте откроют свои двери новые дилерские центры бренда Suzuki.