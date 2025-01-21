Новая технология «Полноценный ИИ для интеллектуальных транспортных средств» от Geely

На международной выставке цифровых технологий CES 2025 компания Geely представила систему «Полноценный искусственный интеллект для интеллектуальных транспортных средств». Это разработка, которая объединяет передовые технологии искусственного интеллекта с интегрированной операционной системой, создавая интеллектуальную экосистему для воздушной, пространственной и наземной мобильности. В компании сообщили, что новая система предназначена для частных и корпоративных пользователей и направлена на создание универсальной мобильной среды.

«Полноценный ИИ» от Geely демонстрирует быстрый прогресс искусственного интеллекта в автомобильной индустрии. Если ранее ИИ ограничивался функциями электронного ассистента, то сейчас он стал основой практически полностью автономного управления. Geely интегрировала ИИ в цикл разработки новых продуктов, основываясь на третьем поколении своей фирменной архитектуры GEEA (Geely Electric Architecture). Новая версия платформы — GEEA 3.0 — включает более производительные чипы и улучшенную операционную систему. В пресс-релизе компании говорится, что GEEA 3.0 обеспечивает высокую скорость обработки данных и оптимизацию для электромобилей.

Geely назвала свою систему «Full-Domain AI for Smart Vehicles», подчеркивая её универсальность и интеграцию с широким спектром устройств. В основе системы лежит крупномасштабная модель искусственного интеллекта и операционная система, адаптирующаяся к различным сценариям использования. Эта платформа поддерживает взаимодействие с транспортными средствами, смартфонами, планшетами, носимыми устройствами, системами «умного дома» и другими интеллектуальными объектами, обеспечивая бесшовное использование технологий в повседневной жизни.

Geely заявила, что разработка будет постепенно внедряться в новые модели автомобилей. Ключевыми компонентами системы стали крупная голосовая модель, цифровое шасси с интегрированным ИИ, интеллектуальный кокпит и технологии управления автомобилем. Особое внимание уделено безопасности данных пользователей и эффективному управлению ресурсами.

Новая система «Полноценный ИИ для интеллектуальных транспортных средств» включает технологии автономного вождения, которые могут адаптироваться к разным условиям. Эти технологии обеспечивают высокий уровень автоматизации и взаимодействия между автомобилем и другими устройствами. Geely внедрила в систему функции, которые позволяют оптимизировать управление транспортным средством и минимизировать участие водителя. Представители бренда подчеркнули, что система разработана с учетом перспектив её постоянного обновления.

В компании сообщили, что система проходит три ключевых этапа развития: «Поддерживающий интеллект», «Агентный интеллект» и «Автономный интеллект». Это отражает стратегию создания «Тела + Интеллекта», где каждый этап приближает транспортные средства к автономной мобильности с эмоциональными и отзывчивыми функциями.

В основе платформы GEEA 3.0 лежит уникальная интеграция с крупной моделью ИИ Geely Xingrui AI Large Model. В компании заявили, что архитектура поддерживает работу с автомобильными чипами нового поколения и операционными системами, что делает Geely одним из первых производителей, создающих автомобили с архитектурой, ориентированной на ИИ. Среди инноваций Geely: AI Galaxy Genie, Flyme Auto Smart Cockpit, Infinite Space, AI Cloud Power, AI Picture Book, AI Sentinel и Wow Wallpaper. Эти решения будут внедряться выборочно, с учетом требований разных рынков.

Geely также отметила, что система поддерживает интеграцию с другими цифровыми платформами, расширяя возможности её применения. В пресс-релизе компании говорится, что технология способна изменить подход к мобильности, предлагая решения для различных сфер — от городских перевозок до корпоративного транспорта. Ожидается, что в ближайшие годы «Полноценный ИИ» будет внедрен в новые модели автомобилей Geely и других брендов, входящих в группу компании.

Система демонстрирует перспективы использования искусственного интеллекта не только для повышения удобства, но и для улучшения качества управления транспортом, включая его экологическую составляющую. Новые технологии Geely могут стать основой для формирования интеллектуальных транспортных решений будущего.