В августе Peugeot Boxer и Citroёn Jumper со скидкой 250 000 рублей

С учетом промо-предложений, стоимость коммерческих автомобилей составляет:
Специальное промо-предложение распространяется на покупку Peugeot Boxer и Citroёn Jumper без дополнительных условий и ограничений.
Peugeot Boxer и Citroёn Jumper доступны во множестве версий и модификаций:
В зависимости от выбранной длины, высоты и версии существует 8 различных вариантов модели: 8 различных объемов кузова от 8 до 17 м³, что позволяет автомобилю оставаться одним из лучших своем сегменте.
Оба автомобиля представлены в продаже линейкой моделей с цельнометаллическим фургоном и шасси с кабиной. На их основе производятся многочисленные варианты переоборудованных автомобилей (автобусы, промтоварные и изотермические фургоны, рефрижераторы и различные виды специального транспорта). Шасси с кабиной предлагается в двухвариантах длины, а цельнометаллический фургон – с четырьмя вариантами длины (L1, L2, L3, L4) и с тремя различными вариантами высоты (H1, H2, H3).
Все коммерческие автомобили, включая PeugeotBoxer и CitroёnJumper, можно приобрести на максимально выгодных и прозрачных условиях благодаря финансовым программам Группы PSA, включая лизинг от PSAFinance.
Лизинг от PSA Finance предлагает:
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