Концерн Kia модернизирует минивэн Carnival к 2020 году

В начале 2020 года автолюбители смогут увидеть модернизированный Kia Carnival

Южнокорейский концерн Kia сделал анонс модернизации минивэна под наименованием Carnival. Автолюбители смогут увидеть эту модель своими глазами уже в следующем году, а точнее в начале 2020 года.

Согласно официальному заявлению производителя, показ автомобиля запланирован на конец текущего года. Его организуют в Индии. При этом стать обладателями этой модели почитатели концерна смогут лишь в первом квартале следующего года. Руководящий состав автогиганта из Южной Кореи рассчитывает, что модернизированный Carnival сумеет «подвинуть» сегодняшнего бестселлера – минивэна из Японии под названием Toyota Innova Crysta. Согласно ожиданиям, Kia Carnival должен обойти этого основного соперника в своем сегменте по габаритам и технической укомплектованности.

Техническая оснащенность новинки на данный момент еще не рассекречивалась. Есть сведения только о том, что для автолюбителей из Индии минивэн укомплектуют дизельным агрегатом с рабочим объемом на 2,2 литра, способным генерировать 199 «лошадей». Пиком крутящего момента стал показатель в 441 Нм.

А накануне стало известно, что концерн KIA собирается привезти в Россию модернизированные хэтчбек Ceed GT и универсал Proceed.

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