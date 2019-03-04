Россияне получат бесплатный доступ к базе ГИБДД

Россияне получат бесплатный доступ к базе ГИБДД
Март 04 19:04 2019

Госавтоинспекция создаст единую базу с данными о 60 млн транспортных средств, доступ к которой получат все граждане

В базе будут содержаться практически все сведения из истории каждого транспортного средства. Воспользоваться ими можно будет совершенно бесплатно с помощью портала госуслуг или сайта Госавтоиспекции. Этим же реестром смогут пользоваться полицейские и судьи. Создание базы будет финансироваться из федерального бюджета. Предполагается, что система начнёт работу с 4 августа текущего года.

Создание единого реестра транспортных средств предусмотрено проектом постановления правительства, размещённым на сайте regulation.gov.ru. В перечень общедоступных данных войдут VIN-номер, регистрационный знак, год выпуска, экологический класс, мощность двигателя.

Также можно будет проверить, сколько собственников было у автомобиля и какое время они владели транспортом. Личные данные собственников будут доступны органам власти — полиции, судам, следователям, налоговой службе и таможне. Им также станет доступна информация о расположении руля и номере паспорта технического средства. История всех запросов будет сохраняться.

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AMSRUS
AMSRUS

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