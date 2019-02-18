Рейтинг остаточной стоимости трехлетних автомобилей с пробегом в России за 2018 год

Проект «Правильная цена» совместно с «Автостат Инфо» подготовили рейтинг остаточной стоимости трехлетних автомобилей с пробегом в России за 2018 год.

Выборка исследования составила 42 марки, 316 моделей и примерно 1300 модификации машин с пробегом, которые были проданы новыми в 2015 году.

Модели, участвовавшие в рейтинге, были разделены на два сегмента: массовый и премиальный.

Массовый сегмент

Рейтинг моделей массового сегмента по остаточной стоимости был составлен на основе анализа 27 автомобильных марок, 181 модели и 700 модификаций, разделенных на девять классов. В итоговый рейтинг массового сегмента вошли 27 моделей (по три в каждом классе), которые имеют самую высокую остаточную стоимость.

Самым ликвидным автомобилем малого класса в массовом сегменте стал Renault Logan, который за три года сохранил 93,32% от своей первоначальной стоимости. Еще два места в этом классе заняли Renault Sandero (89,39%) и Hyundai Solaris (86,2%).

В «гольф-классе» лучший результат по ликвидности показала Mazda3, эта модель сохранила 86,63% от цены трехлетней давности. В топ-3 этой категории входят Hyundai i30 (85,57%) и Hyundai Elantra (84,5%).

Среди моделей среднего класса лидером стала Mazda6 с показателем 89,66%, а второе и третье места заняли соответственно Hyundai i40 (78,38%) и Lifan Solano (75,34%).

Во главе топ-3 бизнес-класса находится Skoda Superb (81,8%), а в «тройку» лидеров вошли также Toyota Camry (78,45%) и Geely Emgrand (76,33%).

В сегменте минивэнов наилучший показатель остаточной стоимости продемонстрировал Citroen C4 Picasso (81,21%), за которым в рейтинге расположились Citroen Grand C4 Picasso (72,87%) и Chevrolet Orlando (61,84%). Можно сказать, что класс минивэнов в 2015 году был представлен именно этими тремя моделями, которые и стали участниками данного рейтинга.

В классе компактных кроссоверов у Honda CR-V лучший результат не только в классе, но и среди всех моделей рейтинга в массовом сегменте (109,76%). Renault Sandero Stepway вышел на второе место (92,56%), а третьим оказался Mazda CX-5 (90,87%).

Среди средних SUV победил KIA Sorento (85,21%), а в «тройку» вошли также Volkswagen Tuareg (84,33%) и Toyota Land Cruiser Prado (84,31%).

Самой ликвидной моделью в категории больших внедорожников стал Ford Explorer (88,05%), а остальные два места в «тройке» заняли Toyota Land Cruiser 200 (76,81%) и Mitsubishi Pajero (75,12%).

Самым ликвидным пикапом в массовом сегменте стал Toyota Hilux, который сохранил 92,84% от своей первоначальной цены. В топ-3 среди пикапов представлены также Volkswagen Amarok (83,54%) и UAZ «Pickup» (83,02%).

Наибольшее количество моделей-участников рейтинга было зафиксировано в категориях «гольф-класс» (26 моделей) и «компактные кроссоверы/внедорожники» (39 моделей), которые и являются наиболее популярными у покупателей машин массового сегмента.

Среди автомобильных брендов больше всего призеров у Hyundai и Toyota (по 4 модели), которые разделили между собой первое и второе места. Третье и четвертое места занимают Mazda и Renault, на каждый из брендов приходится по три модели-призера.

Премиальный сегмент

В премиальном сегменте рейтинг остаточной стоимости был составлен на основе анализа цен 15 марок, 135 моделей и более 600 модификаций автомобилей. В результате исследования были выделены восемь классов, а в итоговый рейтинг вошли 24 модели, по три в каждом классе.

В премиальном сегменте среди моделей малого класса на первое место вышел MINI Cooper Countryman, который сохранил 77,63% от своего ценника трехлетней давности. Здесь также отличились smart Fortwo (75,41%) и Audi A1 (68,58%).

На первом месте в «гольф-классе» оказался Mercedes-Benz B-Класс (89,09%), за которым разместились Volvo V40 Cross Country (80,66%) и Mercedes-Benz CLA-Класс (75,17%).

В среднем классе победил Mercedes-Benz C-Класс (88,19%), а еще два призовых места достались Volvo S60 (79,10%) и Infiniti Q50 (78,17%).

Среди седанов бизнес-класса самым ликвидным оказался Audi A6 Allroad (78,79%), а на второе и третье места рейтинга вышли Volvo S80 (75,18%) и Volvo XC70 (75,12%).

В категории компактных кроссоверов призовую «тройку» составили Porsche Macan (85,78%), Land Rover Discovery Sport (82,21%), а также Acura RDX (81,01%).

В сегменте средних SUV лидирует Land Rover Discovery с показателем 89,06%, а еще два места занимают BMW X5 (87,03%) и Mercedes-Benz GLE-Класс (85,72%).

В категории больших кроссоверов лидерами по ликвидности стали Audi Q7 (87,61%), Lexus LX (84,99%) и Mercedes-Benz GL-Класс (83,52%).

Среди машин класса «люкс» в премиальном сегменте наибольший результат показал Mercedes-Benz S-Класс (71,12%), а еще два места в топ-3 заняли Porsche Panamera (63,69%) и Jaguar XJ (58,66%).

В премиальном классе кроссоверы и внедорожники составили более 50% всех моделей, вошедших в итоговый рейтинг (39 моделей из 72). Интерес покупателей к внедорожной технике сохраняется. Среди автомобильных брендов премиального сегмента абсолютным лидером является бренд Mercedes-Benz, шесть моделей которого стали призерами рейтинга. На втором месте Volvo – 4 модели-призера, на третьем бренд Audi, три модели которого вошли в итоговый список наиболее ликвидных моделей премиального сегмента.

Эксперты проекта «Правильная цена» отмечают, что остаточные стоимости трехлетних автомобилей в процентном выражении предсказуемо снизились. Это связано с тем, что автомобили 2015 года выпуска продавались новыми уже по более высоким ценам, нежели автомобили 2014 года выпуска, поэтому на них не так сильно отразился рост цен на вторичном авторынке, вызванный кризисом 2014 года.

Снижения остаточной стоимости для трехлетних автомобилей с пробегом стоит ожидать и в ближайшие год-два, прогнозируют эксперты. И эта тенденция не является негативным фактором, просто вторичный рынок постепенно возвращается к более традиционным значениям остаточной стоимости.