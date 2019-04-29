Как изменится схема движения в майские праздники

Первомайская демонстрация

Для проведения первомайской демонстрации на Красной площади 1 мая с 06:30 до окончания мероприятия будут полностью перекрыты улицы Ильинка и Варварка, площадь Васильевский Спуск, Москворецкая и Кремлевская набережные, Большой Москворецкий мост, Китайгородский, Лубянский и Солянский проезды, а также Старая площадь и улица Солянка от Яузского бульвара до Подколокольного переулка.

В этот же день с 09:00 до окончания мероприятия закроют участок Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, а также Охотный Ряд и Моховую улицу.

«Пять колец Москвы»

В праздничные дни в столице пройдут международные соревнования по велоспорту «Пять колец Москвы». В связи с этим 2 мая с 12:00 до 16:30 будут перекрыты улица Косыгина (от Ленинского проспекта до Мосфильмовской улицы), Мичуринский проспект (от улицы Косыгина до Университетского проспекта), Университетский проспект (от Мичуринского проспекта до Университетской площади) и Университетская площадь (от Университетского проезда до улицы Косыгина).

В ТиНАО 4 мая с 12:00 до 16:30 нельзя будет проехать по маршруту: село Источник — деревня Починки — деревня Мешково — деревня Маврино — деревня Чернецкое — село Жоково — Центральная улица в селе Клёново.

Кроме того, 3 мая с 12:00 до 16:30 и 5 мая с 10:00 до 14:30 для автомобилистов будет закрыт участок Крылатской улицы от дома 8 до дома 15.

«Бессмертный полк»

Для проведения шествия «Бессмертный полк» 9 мая с 05:00 и до окончания мероприятия перекроют 1-ю Тверскую-Ямскую, Тверскую и Моховую улицы, Театральный проезд, улицу Охотный Ряд, Кремлевскую и Москворецкую набережные, Большой Москворецкий мост.

В тот же день с 08:00 до окончания мероприятия для автомобилистов будут недоступны участок Ленинградского проспекта от Третьего транспортного кольца (ТТК) до 1-й Тверской-Ямской улицы, съезды с ТТК на Ленинградский проспект в сторону области, а также разворот на Ленинградский проспект в сторону области в районе пересечения с ТТК.

Старт мотосезона

В Москве 3 и 4 мая пройдет ежегодный весенний мотофестиваль, приуроченный к началу мотосезона. В эти дни на нескольких улицах изменится схема движения. С 23:30 2 мая до 23:30 3 мая будет ограничено движение по одной полосе в каждом направлении на участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой.

С 23:30 3 мая до 15:00 4 мая полностью перекроют проспект Академика Сахарова и улицу Маши Порываевой. 4 мая с 11:00 будет перекрыт участок Садового кольца от Новой Басманной улицы до Ленинского проспекта. Ограничения движения здесь будут снимать по мере проезда мотоколонны. В этот же день с 11:00 до 13:00 будет недоступен участок Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Садового кольца.

Подготовка к параду в честь Дня Победы

На схему движения также повлияют мероприятия, связанные с подготовкой к параду в честь Дня Победы.

29 апреля и 4 мая с 17:30 до 20:00, а также 7 и 9 мая с 05:30 до 08:00 перекроют улицы Нижние Мнёвники, Красная Пресня, Садовую-Кудринскую и ряд других. Нельзя будет проехать и по Звенигородскому шоссе.

29 апреля и 4 мая с 17:30, а также 7 мая с 05:30 до завершения мероприятия ограничат движение в центре города. Улицы Тверская (от Страстного бульвара до Моховой улицы), Моховая улица (от улицы Воздвиженка до Тверской улицы), улица Охотный Ряд, Театральный проезд, Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, набережные Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Устьинская, Болотная, Котельническая, Софийская, Садовническая (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста) и Раушская, а также Большой Москворецкий мост, Малый Москворецкий мост, Чугунный мост, Фалеевский переулок, улица Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая улица, 1-й и 2-й Раушские переулки, улица Солянка и Большой Путинковский переулок будут недоступны для водителей.

29 апреля и 4 мая с 22:30 и 7 мая с 10:00 до завершения репетиции полностью перекроют движение на Большом Каменном мосту, Новинском бульваре, Триумфальной площади и других улицах. Водители не смогут проехать по улицам Новый Арбат, Мнёвники, Садовой-Кудринской и Звенигородскому шоссе.

Кроме того, 9 мая с 06:30 до 08:00 будет закрыт участок проезда Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющихой до пересечения с Новоконюшенным переулком.

Парад в честь Дня Победы

Для проведения парада в честь Дня Победы на Красной площади 9 мая с 05:30 перекроют около 30 улиц, площадей, мостов и набережных в центре Москвы. Движение будут открывать по мере прохождения колонны военной техники.

Еще несколько улиц, а также Новинский, Страстной, Тверской бульвары и Триумфальную площадь закроют с 10:00 для выезда техники из центра города.

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