Kia представила в Дели концептуальный компактный кроссовер Sonet

KIA Sonet – концептуальный кроссовер с современным, динамичным и смелым дизайном, ориентированный на молодое поколение

Также состоялась премьера KIA Seltos X-Line Concept – перспективной версии нового глобального кроссовера, отличающейся более внедорожным обликом

KIA Motors представила на проходящем в Дели автосалоне Auto Expo 2020 две концептуальные модели – прототип компактного кроссовера KIA Sonet и KIA Seltos X-Line – более «брутальную» версию глобального кроссовера, уже вышедшего на рынок и встреченного с сенсационным интересом

Для KIA Sonet показ в Дели имел статус мировой премьеры. Концепт дает представление о том, каким будет новый глобальный компактный кроссовер бренда. Автомобилю осталось пройти относительно небольшую доработку до серийного производства – на индийском рынке новинка будет представлена уже во второй половине 2020 года.

Управляющий и генеральный директор KIA Motors India Кухьюн Шим (Kookhyun Shim) представляет новинки:

«KIA выходила на рынок Индии два года назад, и мы шли с целью завоевать сердца местных клиентов. Сегодня я готов сказать, что наш подход – делать больше, чем просто выпуск и продажа автомобилей, пусть даже самых лучших – приносит свои плоды. Мы стремимся видеть и понимать желания и ожидания индийских клиентов, и идти им навстречу, обеспечивая лучшие в своем классе модели и услуги».

KIA Sonet: современный и динамичный компактный кроссовер со смелым дизайном

Sonet станет третьей моделью, которую KIA предложит на индийском рынке. Новый кроссовер ориентирован на молодое поколение, предпочитающее всегда оставаться на связи с внешним миром, используя для этого разнообразные каналы и возможности. Модель создана так, чтобы не просто соответствовать ожиданиям, основанным на стиле жизни этой целевой группы, но и превосходить их.

Помимо современности, смелости и динамичности дизайна в целом, Sonet предложит несколько визуальных решений, впервые используемых KIA в этом сегменте своих моделей. Яркий облик Sonet обеспечивают «ступенчатый» рисунок решетки радиатора в фирменной стилистике «улыбка тигра», дневные ходовые огни, подчеркивающие контур фар, а также широкая «световая подпись» задних фонарей.

Дизайн интерьера Sonet ориентирован на людей привычных к общению и использованию самых современных средств связи. Автомобиль оснащается информационно-развлекательной системой с 10,25-дюймовым дисплеем, навигацией и доступом к телематическиму сервису UVO, аудиосистемой премиум-класса Bose. Интересной особенностью должна стать «интеллектуальная» механическая трансмиссия iMT. Концептуальный кроссовер намекает на то, что серийная модель предложит наиболее просторный в своем сегменте салон, а также ряд функций и опций, которые ранее на индийском рынке в данном сегменте были недоступны.

KIA Sonet – новое подтверждение стратегии бренда создавать и позиционировать свои новые модели с максимальным вниманием к ожиданиям клиентов. Серийная модель на основе представленного концепта выйдет на индийский рынок в кратчайшие сроки – уже во второй половине 2020 года.

Seltos X-Line Concept

Концептуальный KIA Seltos X-Line, также дебютировавший в Дели – это более «брутальное», смелое исполнение глобального кроссовера, уже вышедшего на рынок и встреченного клиентами с невероятным энтузиазмом. Seltos X-Line предлагает более убедительное, рельефное решение передней части автомобиля, более футуристичный рисунок решетки радиатора. Новые дизайнерские штрихи внесены в формы переднего и заднего бампера – они стали еще выразительнее, появилась новая панель нижней защиты. На крыше установлен багажник, а на бортах – защитные накладки. Все эти решения делают облик Seltos еще более выразительным.