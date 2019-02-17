Выпуск обновленного Renault Captur начнут летом

Публичная премьера обновленного Renault Captur будет представлена в Женеве в марте 2019 года

Компания Renault начнет серийное производство обновленного кроссовера Captur (европейский аналог нашего Kaptur) летом 2019 года. Об этом сообщают зарубежные СМИ, близкие к французскому автопроизводителю.

Сменив платформу на CMF-B от «малыша» Clio, автомобиль сохранит «фамильный» дизайн, выраженный в миниатюрной радиаторной решетке, чуть сниженной к корме крышей и элегантным по форме силуэтом. Не исключены лишь изменения в пропорциях, которые по идее должны затронуть только капот и линию остекления.

По неофициальным данным, рестайлинговый Renault Captur приедет к европейским дилерам с 1,0-литровой «турботройкой» и 1,3-литровой «турбочетверкой» (характеристики пока неизвестны).

Публичная премьера новинки состоится уже в марте текущего года на ближайшем автосалоне в Женеве.

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