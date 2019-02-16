Новая модель KIA ProCeed дебютирует в России

Новое поколение KIA ProCeed выйдет на российский рынок

Компания KIA Motors Rus сообщает, что новое поколение ProCeed с кузовом “shooting brake” получило одобрение типа транспортного средства в России. Продажи стартуют в России в 2-ом квартале 2019 года. На российском рынке автомобиль будет представлен с двумя вариантами бензиновых двигателей.

Новый ProCeed стал воплощением в серийную модель концепт-кара Proceed Concept. Его кузов «shooting brake» отличается значительным (64о) наклоном заднего стекла. Эта модель сочетает эффектный дизайн купе с простором и практичностью универсала. ProCeed будет венчать семейство Ceed и предлагаться только в версиях GT и GT Line.

На российском рынке Kia ProCeed будет представлен с двумя вариантами турбонаддувных бензиновых двигателей: 1.4 T-GDI (140 л. с.) и 1.6 T-GDI (200 л. с.). Обе версии оснащены 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Ходовая часть настроена для комфортного движения как на извилистых горных, так и скоростных магистралях. ProCeed имеет полностью независимую подвеску (спереди стойки Макферсон, сзади – многорычажную). При этом ее геометрия и настройки изменены относительно остальных версий Ceed. Они позволили добиться мгновенных реакций на действия рулем, в любой момент у водителя имеется прекрасное чувство автомобиля. Шасси разрабатывалось и настраивалось под руководством Альберта Бирманна.

Мировая премьера абсолютно нового ProCeed состоялась в сентябре 2018 года на международном автосалоне в Париже. Решение о продаже хэтчбека Ceed в версии GT пока не принято. В настоящий момент выводить эту модель на российский рынок не планируется.

Подробности о комплектациях и ценах новой модели на российском рынке будут представлены ближе к дате начала продаж.