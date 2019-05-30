Toyota – самый ценный автомобильный бренд в мире шестой год подряд

Toyota остается лидером автомобильного сегмента рейтинга Forbes на протяжении 6 лет, начиная с 2014 года

Бренд Toyota признан самым ценным автомобильным брендом 2019 года согласно рейтингу, составленному американским

финансово-экономическим журналом Forbes. Toyota заняла девятое место и стала единственным автомобильным брендом, представленным в ТОП-10 рейтинга. Бренд Toyota с огромным отрывом в 8 позиций опережает своего ближайшего конкурента из числа 11 автомобильных компаний, вошедших в ТОП-100 списка Forbes. По данным Forbes, бренд Toyota оценивается в 44,6 млрд долларов США, а выручка компании – в 190,8 млрд долларов США. Toyota стала одним из лидеров рейтинга вместе с другими важнейшими представителями мировой экономики.

Исследование Forbes охватывало более 200 крупнейших международных брендов. В ходе исследования рассматривались бренды с присутствием в США. Специалисты учитывали такие параметры, как средние показатели прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT), показатели чистой прибыли, ставку налога на прибыль, установленную в стране материнской компании, и многое другое. Бренд Toyota был официально признан самым ценным автомобильным брендом в мире и единственным представленным в ТОП-10 рейтинга, а также самым дорогим японским брендом.

Toyota остается лидером автомобильного сегмента рейтинга Forbes на протяжении 6 лет, начиная с 2014 года. Ранее в 2018 году бренд Toyota был признан самым дорогим автомобильным брендом по данным ежегодного исследования Best Global Brands международного консалтингового агентства Interbrand. Оценка результатов основана на анализе финансовых показателей, конкурентной силы бренда и его способности влиять на лояльность аудитории и генерировать постоянный спрос и прибыльность.

Автомобильная промышленность является самым конкурентным сектором рейтинга, в прошлом году ее представляли 16 брендов. Toyota подтверждает статус самого дорогого бренда в автомобильном сегменте этого рейтинга уже на протяжении 15 лет. Toyota традиционно становится лидером репутационных рейтингов и среди российских автолюбителей. В апреле этого года компания вошла в Топ-5 лучших иностранных корпоративных брендов по версии престижной премии Best Brands 2019, основанной на репрезентативных исследованиях крупнейшего исследовательского института GfK.

Компания заняла 4-е место в рейтинге предпочтений российских потребителей, которые оценивали финансовые показатели, узнаваемость и эмоциональную привлекательность бренда. Кроме того, Toyota признана самым любимым автомобильным брендом россиян согласно данным исследовательского холдинга «Ромир» в 2017 году. По данным экспертов холдинга, бренд Toyota получил 90,7% симпатий российских автовладельцев.