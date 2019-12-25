Кроссовер Geely Atlas остается самым популярным автомобилем из Поднебесной в России

Флагманский кроссовер Geely Boyue, известный в России под названием Geely Atlas, продолжает оставаться самой популярной и продаваемой моделью среди всех автомобилей из Поднебесной, представленных на российском рынке

Так, с января по ноябрь 2019 года было реализовано 6 518 единиц, что на 197,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, по итогам 11 месяцев 2019 года Geely Atlas занимает пятое место среди всех кроссоверов на российском рынке по проценту прироста продаж.

Geely Atlas также по-прежнему остается одной из самых востребованных моделей бренда не только на российском, но и на мировом рынках. Так, в Китае в ноябре 2019 года было реализовано 22 166 единиц (совокупные продажи Geely Boyue и Geely Boyue Pro). При этом за три года после официального запуска объем продаж Geely Atlas в Китае превысил отметку в 200 000 единиц, а среднемесячный объем продаж составил более 20 000 автомобилей. Кроссовер Geely Atlas также пользуется популярностью и на зарубежных рынках, где он занял первое место среди брендов из Поднебесной в сегменте SUV (с января по октябрь 2019 года было реализовано 45 483 единиц).

Кроме того, в декабре 2018 года малайзийский национальный автопроизводитель PROTON, принадлежащий компании Geely, запустил собственную версию Geely Boyue – Proton X70. В этот месяц было продано 1 327 единиц, что сделало Proton X70 рекордсменом по количеству реализованных автомобилей в первый месяц продаж среди всех моделей, представленных на малайзийском рынке. Спустя почти год после запуска кроссовер Proton X70 продолжает демонстрировать стабильный рост продаж: в ноябре 2019 года его объем продаж составил более 2 000 единиц, что сделало его лидером продаж среди всех моделей стоимостью более 100 000 малайзийских ринггитов. К тому же, он по-прежнему остается лидером среди кроссоверов среднего и высокого класса на малайзийском рынке. Также недавно Proton X70 был выбран в качестве одного из официальных транспортных средств крупного форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2020.

Сохранять стабильный рост продаж на фоне падения российского рынка компании Geely позволяют высокие стандарты качества, взвешенная ценовая политика, а также постоянное развитие дилерской сети Geely. На новые автомобили Geely Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7 распространяется гарантия 5 лет или до 150 000 км пробега. Также до конца года действует акция «Зимняя резина в подарок». По ее условиям, при покупке любого нового автомобиля Geely покупатель получает комплект зимних шин в подарок.

Высокая популярность кроссовера обусловлена появлением в 2019 году долгожданных версий с 1,8-литровым турбированным двигателем, а также умной и технологичной мультимедийной системы Яндекс.Авто, которую в Geely Atlas начали устанавливать с августа 2019 года.

Кроме того, до конца 2019 года действует специальное предложение, согласно которому по программе Trade-in покупатели смогут получить максимальную скидку на покупку Geely Atlas 2019 года выпуска в размере до 170 000 рублей (с учетом НДС) и стать обладателем нового автомобиля, оплачивая только разницу между стоимостью имеющегося автомобиля Geely и приобретаемого кроссовера Geely Atlas. C января 2020 года увеличится стоимость всех комплектаций кроссовера на 30 000 рублей, поэтому декабрь – лучшее время для покупки Geely Atlas.