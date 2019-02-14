“АВТОВАЗ сделал значительный вклад в маржу Groupe Renault в 2018 году” – пресс-служба

В 2018 году АВТОВАЗ сделал значительный вклад в операционную маржу Groupe Renault

Консолидированные финансовые результаты Groupe Renault за 2018 год, опубликованные 14 февраля 2019 года, свидетельствуют о том, что вклад АВТОВАЗа в операционную маржу французского акционера составил 204 млн. евро, что показывает значительный рост по сравнению с 55 млн. евро в 2017 году.

Результаты доказывают успешность в реализации нового этапа восстановления российской Компании, которое базируется на росте популярности моделей LADA нового поколения на растущем российском рынке, а также усилиях по оптимизации затрат. Кроме того, на положительный результат 2018 года оказали влияние единовременные эффекты.

Необходимо отметить, что собственная финансовая отчетность АВТОВАЗа, подготовленная в соответствии с международными (МСФО) и российскими (РСБУ) стандартами бухгалтерского учета, будет опубликована позднее, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.