“АВТОВАЗ сделал значительный вклад в маржу Groupe Renault в 2018 году” – пресс-служба

“АВТОВАЗ сделал значительный вклад в маржу Groupe Renault в 2018 году” – пресс-служба
Февраль 14 13:40 2019

В 2018 году АВТОВАЗ сделал значительный вклад в операционную маржу Groupe Renault

Консолидированные финансовые результаты Groupe Renault за 2018 год, опубликованные 14 февраля 2019 года, свидетельствуют о том, что вклад АВТОВАЗа в операционную маржу французского акционера составил 204 млн. евро, что показывает значительный рост по сравнению с 55 млн. евро в 2017 году.АвтоВАЗ Нива

Результаты доказывают успешность в реализации нового этапа восстановления российской Компании, которое базируется на росте популярности моделей LADA нового поколения на растущем российском рынке, а также усилиях по оптимизации затрат. Кроме того, на положительный результат 2018 года оказали влияние единовременные эффекты.

Необходимо отметить, что собственная финансовая отчетность АВТОВАЗа, подготовленная в соответствии с международными (МСФО) и российскими (РСБУ) стандартами бухгалтерского учета, будет опубликована позднее, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Yuri Borodkin
    Февраль 14, 13:52 #1 Yuri Borodkin

    Нужно в цеха повесить баннер: ”Трудящиеся! Значительно увеличим маржу в Groupe Renault!!!”

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