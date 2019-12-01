В России вводят ГОСТ для классических автомобилей

Документ вступит в силу в марте 2020 года. Чтобы получить паспорт классического транспортного средства, автомобиль должен будет пройти экспертизу, на которой, в частности, будут оценивать, его техническое состояние и внешний вид

Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических транспортных средств, он вступит в силу в марте 2020 года, следует из приказа ведомства, который есть в распоряжении РБК.

Председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации (РАФ) Андрей Паньковский подтвердил РБК, что приказ уже принят. Он отметил, что инициатором формирования ГОСТа был комитет, а разработчиком выступил государственный научный центр НАМИ.

Он отметил, что машины, выпускавшиеся в 1940-х годах в США или в 1950-х в СССР, соответствовали нормативам своего времени, но не могут и не должны отвечать сегодняшним требованиям. Такие машины должны проходить техосмотр в соответствии требованиями периода, когда автомобиль был выпущен, считает Паньковский. На основании ГОСТа появляется классификация классических автомобилей, которой раньше не было.

«И теперь мы хотим, чтобы классический автомобиль имел свои собственные требования по прохождению техосмотра, требованию по въезду в центральную часть города вне зависимости от экологического класса, чтобы у нас были специальные требования по страховке, например, если автомобиль выезжает раз в год на какие-то мероприятия, то мы могли бы застраховать автомобиль не на полгода минимум, а на один день, на два дня», — сказал Паньковский.

По его словам, ГОСТ предусматривает большое количество критериев для определения того, является ли автомобиль классическим: учитывается техническое состояние автомобиля, его двигателя, технических узлов, шасси, его внешнее состояние, интерьер и экстерьер.

Если эксперты обнаружат у автомобиля много отклонений от заводского выпуска и машина наберет больше 100 штрафных баллов, такое транспортное средство не признают классическим и не выдадут соответствующий техпаспорт. Однако владелец сможет привести автомобиль к его исходному состоянию и повторно пройти экспертизу.

Паньковский отметил, что в ГОСТ предусмотрено и определение эксперта, который будет проводить проверку транспортных средств на соответствие критериям.

«Это человек, который имеет специальное образование, который прошел обучение по специальной программе, сдал экзамены и прошел аккредитацию в Российской автомобильной федерации», — сказал он.



Источник РБК.