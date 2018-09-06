Вас попросили пользоваться общественным транспортом – день города

Власти попросили автомобилистов пользоваться общественным транспортом для поездок в центр Москвы 7, 8 и 9 сентября 2018 года.

В ближайшие три дня водителей попросили на ездить в центр Москвы на личном транспорте. С такими рекомендациями выступило ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД), сообщает агентство «Москва». В учреждении объяснили, что в столице 7, 8 и 9 сентября 2018 г. будут действовать многочисленные ограничения дорожного движения из-за празднования Дня города.

В ЦОДД пояснили, что уже сейчас занято по одной полосе на ул. Тверская от Пушкинской площади до ул. Охотный Ряд, по ул. Охотный Ряд, ул. Моховой от ул. Большая Никитская до ул. Тверская — там уже начались монтажные работы.

«В связи с подготовительными работами возможно локальное затруднение движения, в связи с этим рекомендуем строить маршрут заранее, желательно не через центр города, если в этом нет необходимости. Также рекомендуем москвичам и гостям столицы для поездок в центральную часть города в ближайшие дни — 7, 8 и 9 сентября — пользоваться общественным транспортом», — заявил представитель ЦОДД.

Кроме этого, в ночь на пятницу полностью перекроют движение на участке ул. Тверская от Пушкинской площади до ул. Охотный Ряд, ул. Охотный Ряд, участке ул. Моховая от ул. Большая Никитская до ул. Тверская. Проезд автомобилей на этих участках разрешат только в 6:00 10 сентября.

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