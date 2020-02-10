Исследование цветовых предпочтений покупателей Subaru

По факту подведения итогов продаж за 2019 год «Субару Мотор» провело исследование цветовых предпочтений покупателей автомобилей Subaru

Целью данного исследования было желание выяснить, какие цвета кузова каждой из моделей Subaru пользуются большей популярностью, а так же понять, насколько выбор цвета зависит от вкуса и эмоционального восприятия, а не от финальной стоимости автомобиля.

Все дело в том, что в случае с приобретением нового автомобиля, выбор цвета никак не отразится на финальной стоимости Subaru. Любой цвет любого автомобиля Subaru актуального модельного ряда – будь то Subaru XV, Forester, Outback, Legacy или WRX/WRX STI – будет стоить одинаково в любом цветовом решении. А значит, в случае с приобретением Subaru, в отличие от большинства конкурентов, на финальную стоимость нового автомобиля влияет исключительно выбор комплектации, но никак не цветовые предпочтения покупателя. Любой цвет – одна цена.

Все думают, что у россиян в почёте традиционно тёмные тона. Но цифры говорят о том, что почти все новые Subaru в России – светлых оттенков!

Так, в 2019 году в белом цвете было продано 22% Subaru Forester, 22% Subaru XV, 21% Subaru Outback и 26% Subaru Legacy. Что касается Subaru WRX/STI, то почти половина этих спорткаров продавалась в своем традиционном цвете «Cиний перламутр Rally» (WR BLUE PEARL).

На втором месте идут следующие цвета: 18% Subaru Forester в цвете «Бронзовый металлик» (SEPIA BRONZE METALLIC), почти 15 % Subaru XV в цвете «Темно-серый металлик» (DARK GRAY METALLIC), 17% Subaru Outback в цвете «Темно-синий перламутр» (DARK BLUE PEARL) и 22% седанов Subaru Legacy в цвете «Темно-серый металлик» (MAGNETITE GRAY METALLIC).

Набирают популярность оригинальные оттенки. Например, в прошлом году 16% Subaru Outback были приобретены в цвете «Бежевый металлик» (TUNGSTEN METALLIC).

На белорусском рынке безусловным лидером в гонке цветов стал синий: 20% Subaru Forester («Синий перламутр» / HORIZON BLUE PEARL), 21% Subaru XV и 24% Subaru Outback («Темно-синий перламутр» / DARK BLUE PEARL) были проданы именно в этом цвете.

В целом, тенденция следующая: когда покупатель не ограничен ценой в выборе цвета, приоритетным становится желание получать каждый день исключительно яркие эмоций от своего автомобиля.

Всего же палитра окраски автомобилей насчитывает более десятка различных цветов. И все дилеры Subaru в России и на территории Республики Беларусь предлагают покупателям выбрать любой цвет кузова абсолютно бесплатно. Что, безусловно, повлияло на выбор покупателей.