Исследование цветовых предпочтений покупателей Subaru

Целью данного исследования было желание выяснить, какие цвета кузова каждой из моделей Subaru пользуются большей популярностью, а так же понять, насколько выбор цвета зависит от вкуса и эмоционального восприятия, а не от финальной стоимости автомобиля.
Все дело в том, что в случае с приобретением нового автомобиля, выбор цвета никак не отразится на финальной стоимости Subaru. Любой цвет любого автомобиля Subaru актуального модельного ряда – будь то Subaru XV, Forester, Outback, Legacy или WRX/WRX STI – будет стоить одинаково в любом цветовом решении. А значит, в случае с приобретением Subaru, в отличие от большинства конкурентов, на финальную стоимость нового автомобиля влияет исключительно выбор комплектации, но никак не цветовые предпочтения покупателя. Любой цвет – одна цена.
Все думают, что у россиян в почёте традиционно тёмные тона. Но цифры говорят о том, что почти все новые Subaru в России – светлых оттенков!
Так, в 2019 году в белом цвете было продано 22% Subaru Forester, 22% Subaru XV, 21% Subaru Outback и 26% Subaru Legacy. Что касается Subaru WRX/STI, то почти половина этих спорткаров продавалась в своем традиционном цвете «Cиний перламутр Rally» (WR BLUE PEARL).
На втором месте идут следующие цвета: 18% Subaru Forester в цвете «Бронзовый металлик» (SEPIA BRONZE METALLIC), почти 15 % Subaru XV в цвете «Темно-серый металлик» (DARK GRAY METALLIC), 17% Subaru Outback в цвете «Темно-синий перламутр» (DARK BLUE PEARL) и 22% седанов Subaru Legacy в цвете «Темно-серый металлик» (MAGNETITE GRAY METALLIC).
Набирают популярность оригинальные оттенки. Например, в прошлом году 16% Subaru Outback были приобретены в цвете «Бежевый металлик» (TUNGSTEN METALLIC).
На белорусском рынке безусловным лидером в гонке цветов стал синий: 20% Subaru Forester («Синий перламутр» / HORIZON BLUE PEARL), 21% Subaru XV и 24% Subaru Outback («Темно-синий перламутр» / DARK BLUE PEARL) были проданы именно в этом цвете.
В целом, тенденция следующая: когда покупатель не ограничен ценой в выборе цвета, приоритетным становится желание получать каждый день исключительно яркие эмоций от своего автомобиля.
Всего же палитра окраски автомобилей насчитывает более десятка различных цветов. И все дилеры Subaru в России и на территории Республики Беларусь предлагают покупателям выбрать любой цвет кузова абсолютно бесплатно. Что, безусловно, повлияло на выбор покупателей.
C 2014 года www.amsrus.ru
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