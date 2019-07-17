Ожидается повышение цен на автомобили в 2019 году из-за отмены компенсаций

В ближайшее время возможен рост цен на автомобили до 10%, в связи с отменой компенсаций импортных пошлин на иностранные запчасти

Очередной рост цен на автомобили в России предсказали участники рынка после запланированных изменений в господдержке отрасли. В Минпромторге анонсировали локализовавшим производство в России автоконцернам и производителям автокомпонентов новые условия постановления правительства «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям автомобилестроения на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств, а также узлов и агрегатов к ним» №1278. Об этом Autonews.ru рассказали источники на авторынке, присутствовавшие на встрече с представителями министерства 12 июля.

Согласно предстоящим изменениям, большинство автокомпаний и поставщиков автокомпонентов, даже подписавших специнвестконтракты и взявших на себя дополнительные обязанности по инвестициям в локализацию и производство, будут лишены возможности получения компенсации импортных пошлин. Исключение затронет лишь ряд автокомпаний, у которых еще действует подписанное с правительством соглашение о промышленной сборке №166 (№566 — для производителей компонентов). Начиная с 2005 г. именно этот документ, содержащий основные требования по объемам инвестиций в локализацию производства в России, считался основным при регулировании взаимоотношений автомобильной отрасли с чиновниками.

Однако действие заключенных соглашений начало истекать — последние потеряют силу уже в 2019–2020 гг., и количество автокомпаний, имеющих на руках актуальные контракты, невелико. Например, действие соглашений между альянсом Renault–Nissan–АвтоВАЗ уже истекло этим летом, еще раньше — у Hyundai. Некоторые, такие как Mercedes-Benz, вовсе не заключали соглашение о промышленной сборке, поскольку откладывали момент открытия в России собственных производств.

Действует соглашение о промсборке у тех, кто заключил его одним из последних, например у Группы PSA, продающей в России автомобили марок Peugeot и Citroen. Что касается калининградского предприятия «Автотор», то оно будет продолжать пользоваться особыми условиями в силу своего расположения в специальной экономической зоне. Здесь, напомним, всю свою модельную линейку по контрактной сборке производят BMW и Genesis. Kia собирает здесь все свои автомобили за исключением Kia Rio, а Hyundai производит модели Santa Fe, Elantra, Tucson, Sonata.

Источники в крупных автоконцернах считают, что отказ от компенсации импортных пошлин нанесет серьезный удар по компаниям. Для них импорт недостающих автокомпонентов обернется дополнительными расходами. Кроме того, поскольку производители компонентов также лишатся льгот, даже отечественные комплектующие подорожают: многие из них закупают субкомпоненты из-за границы.

«К началу 2021 года из-за таких изменений цены на новые автомобили могут вырасти на 3–10%, все будет зависеть от глубины локализации, — предсказал один из источников. — К этому времени срок постановления №166 истечет у всех — объем рынка резко сожмется, людям придется платить за автомобили еще больше. Подобный рост цен однозначно повлечет дальнейшее падение спроса». «Получается, что основными выгодоприобретателями такого решения стали Toyota и калининградский «Автотор», — уточнил другой источник. — Так как у Toyota соглашение о промсборке действует до конца 2020 года, а «Автотор» вообще не платит таможенные пошлины, будучи резидентом особой экономической зоны в Калининграде. В результате решение правительства создало неравные конкурентные условия и предоставило колоссальные рыночные преимущества двум компаниям, продукция которых не отличается высоким уровнем локализации».

Один из источников также добавил, что автокомпании будут готовить ответные меры.

«При заключении СПИКов представители правительства неоднократно декларировали намерение обеспечить их держателям компенсацию таможенных пошлин, — рассказал один из представителей автоконцернов. — Именно с учетом этих намерений ряд автопроизводителей приняли на себя повышенные обязательства по локализации. Масштабная локализация новых технологий и подготовка отечественных поставщиков неизбежно потребует нескольких лет, в которые господдержка будет жизненно важна. Если бы представители правительства не декларировали намерение компенсировать таможенные пошлины, держатели СПИКов не пошли бы на принятие столь существенных обязательств. Теперь с высокой вероятностью может встать вопрос о пересмотре обязательств по ряду СПИКов в строну их соразмерного уменьшения».

Autonews.ru запросил официальные комментарии в Минпромторге. Там сообщили, что министерство компенсирует организациям автомобилестроения часть затрат в соответствии с условиями постановления №1278.

«Условия для получения указанной меры поддержки от государства с принятием изменений в постановление 1 июля 2019 г. не изменились по сравнению с 2018 годом. Рассчитывать на субсидию в рамках постановления смогут организации — производители автомобилей и автомобильных компонентов, у которых действует подписанное соглашение о промышленной сборке. По состоянию на 1 июля 2019 г. соглашение действовало у более чем 60 организаций».

Управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов предположил, что дальнейший отказ от преференциальных импортных ставок на автокомпоненты — вынужденный шаг. Так, в рамках соглашений с ВТО подобная льгота считалась разрешенной до 1 июля 2018 года. После чего она должна была полностью прекратить свое действие — сохранить ее смогли только те, кто подписал соглашение о промсборке.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что вопрос удорожания импортных комплектующих коснется всех марок без исключения. Но в первую очередь — недорогих.

«Для премиальных брендов BMW и Mercedes проблема роста стоимости импортных комплектующих, несмотря на низкий уровень локализации, не стоит столь остро. В их ценовом сегменте изменение стоимости конечного продукта сборки, связанное с отменой льготы, для потребителя окажется малозаметным. А вот бюджетные автомобили подорожают в этой связи более заметно».

Эксперт напомнил о судьбе General Motors и Ford — последние до момента своего ухода из России просили правительство вместе с Volkswagen Group о продлении срока действия льготного постановления о промсборке. Но так и не дождались и в итоге свернули производство легковых автомобилей. По его словам, некоторые компании будут в очередной раз рассматривать возможность сократить или вовсе прекратить производство в России, что может привести к сокращениям персонала или скрытой безработице, когда предприятия работают в неполную смену.

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