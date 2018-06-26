Volkswagen удостоен премии «Двигатель года» 34

Двигатель Volkswagen стал лауреатом международной премии International Engine of the Year 2018

Инновационный двигатель 1.0 TSI в новом Volkswagen up! GTI стал лауреатом международной премии International Engine of the Year 2018. Экологичный и мощный двигатель с турбонаддувом одержал победу в одном из самых престижных конкурсов для производителей двигателей. В этом году международное жюри, в состав которого входят журналисты ведущих изданий, оценивало силовые агрегаты в 12 категориях.

Марка Volkswagen разработала компактный, легкий и высокотехнологичный 115-сильный бензиновый двигатель с четырехкомпонентным каталитическим нейтрализатором. Силовой агрегат оснащен фильтром твердых частиц – впервые для Volkswagen up!. Система очистки выхлопных газов в сочетании с инновационными решениями позволяют ему соответствовать требованиям экологического стандарта Евро-6AG (Евро-6d-TEMP).

Двигатель 1.0 TSI, который с весны 2018 года устанавливается на up! GTI, является новейшим силовым агрегатом в линейке ЕА211. Мотор, рабочий объем которого составляет 999 см3, оборудован турбонаддувом с электроприводом перепускного клапана, впускным коллектором со встроенным промежуточным охладителем, а также выпускным коллектором, встроенным в головку блока цилиндров. Топливо впрыскивается непосредственно в камеры сгорания под давлением 350 бар.

Благодаря этим решениям компактный и легкий 12-клапанный силовой агрегат развивает мощность 115 л.с. в диапазоне от 5.000 до 5.500 оборотов в минуту. Крутящий момент двигателя, оснащенного двумя регулируемыми распределительными валами, достигает 200 Н·м в диапазоне от 2.000 до 3.500 оборотов в минуту.

Одной из главных задач в ходе создания нового двигателя TSI было обеспечение минимального уровня выбросов.

Снизить количество выхлопов удалось за счет разработки и применения ряда инноваций, среди которых: новые пятиточечные пьезоэлектрические форсунки, высокое давление впрыска, новый турбонаддувный агрегат, обновленные поршни и инновационная система очистки отработанных газов.

Ключевой элемент системы — новый четырехкомпонентный каталитический нейтрализатор со встроенным фильтром твердых частиц (OPF), использование которого позволяет сократить выбросы на 95%. Установленный в основании кузова дополнительный трехкомпонентный каталитический нейтрализатор обеспечивает соответствие ряду критериев стандарта Евро-6AG, в том числе при высоких нагрузках.

Стандарт Евро-6AG (Евро-6d-TEMP) содержит требования, касающиеся расхода топлива двигателями, в соответствии с новой методикой WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) и системой оценки уровня выбросов в реальных условиях вождения RDE (Real Driving Emissions). Согласно новым требованиям измерения проводятся как при помощи динамометра, так и в условиях движения по обычным дорогам.