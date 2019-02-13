Как правильно совершить маневр “не ударив в грязь лицом”?

Как правильно совершить маневр “не ударив в грязь лицом”?

Представим такую ситуацию. Вы стоите на светофоре и ждете разрешающего сигнала для поворота направо. Проезжая часть грязная и залита водой с талым снегом. Чтобы не залезать в лужу, вы взяли чуть левее. Но между вами и тротуаром может втиснуться еще один автомобиль. Загорается разрешающий сигнал, вы трогаетесь и в этот момент в правое зеркало замечаете, что справа по грязи вашу машину пытается обойти внедорожник. Как вы поступите?

Неприятно, если ваш чистый автомобиль обрызгает из лужи какой-то бесцеремонный водитель. Но это полбеды. Бывает и хуже. Под мутной толщей воды могут скрываться глубокая трещина в дорожном полотне, открытый канализационный люк или ржавая железка. Поэтому вы совершенно правильно решили оставить в стороне водную преграду. Конечно, ПДД обязывают по возможности ехать ближе к правому краю дороги:

п 8.6 ПДД: При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части.

Но Правила допускают возможность совершить поворот не из крайнего правого положения:

п. 8.7 ПДД: Если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим причинам не может выполнить поворот с соблюдением требований пункта 8.5 Правил, допускается отступать от них при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам.

Вместе с тем водитель внедорожника действует по Правилам, поворачивая направо из крайнего правого положения.

Если вы примите правее, помешав оказавшемуся справа от вас автомобилю, вы нарушаете Правила:

П. 8.1 ПДД. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.

Продолжите поворот по бОльшему радиусу, оставляя место для движения внедорожника, возможно, поможет сохранить автомобиль в чистоте, но приведет к нарушению Правил, ведь после поворота вы неизбежно, пусть и частично, окажетесь на встречной полосе:

П. 8.6 ПДД. Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения.

Чтобы сохранить свой автомобиль в чистоте, проедете прямо до середины перекрестка и остановитесь, пропуская внедорожник. После чего завершите маневр, тоже противоречит Правилам движения: во-первых, остановка на перекрестке запрещена, а во-вторых, вы, скорее всего, вновь окажетесь на встречной полосе по завершении маневра. Поэтому это решение тоже выглядит сомнительно.

Наиболее безопасным (а это главное) будет притормозить и позволить внедорожнику проехать перекресток первым. Увы, но чистотой транспортного средства в данном случае придется пожертвовать. Услуги автомойки обойдутся дешевле, чем кузовной ремонт в случае ДТП или оплата штрафа.

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