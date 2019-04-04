Трофи-тур Лиги Европы UEFA в Москве при поддержке Kia Motors

KIA Motors и UEFA дали старт первому в истории Трофи-туру Лиги Европы UEFA, организатором которого выступил бренд KIA

Трофи-тур даст возможность поклонникам футбола из разных частей Европейского континента увидеть легендарный кубок Лиги Европы UEFA перед финальными играми сезона 2018/2019 года.

Организованный KIA Трофи-тур Лиги Европы UEFA стартовал 5 марта на Женевском международном автосалоне и завершится 17 мая перед финальным матчем турнира в столице Азербайджана, Баку. Тур посетит Женеву, Севилью, Берлин, Лондон, Милан, Москву, Париж и Баку – в этих городах поклонники футбола смогут вблизи увидеть кубок турнира и встретиться со звездами футбола на популярных площадках в центрах городов, в расположении местных любительских клубов и футбольных школ.

«Трофи-тур Лиги Европы UEFA даст поклонникам игры в разных частях континента увидеть легендарный трофей и встретиться со знаменитыми игроками, настоящими звездами истории этого турнира, – говорит директор по маркетингу UEFA Events SA Ги-Лоран Эпштейн. – Мы восхищены энтузиазмом, который проявляет KIA, особенно стремлением бренда стать ближе к поклонникам футбола во всей Европе, желание внести вклад в поддержку тех, кто хотел бы играть в эту красивую игру, но не имеет необходимой экипировки».

Трофи-тур Лиги Европы UEFA, организованный KIA, посетит Россию 20-21 апреля 2019 года. Демонстрация почетного кубка для поклонников футбола начнется 20 апреля в столичном ТЦ «Авиапарк», где для этих целей будет подготовлен специальный фирменный стенд.

С 13:00 до 16:00 стенд посетит знаменитый российский футболист, экс-капитан национальной сборной Андрей Аршавин, завершивший свою карьеру в декабре 2018 года. А 21-го апреля посетители стенда смогу пообщаться и взять автограф у Вели Гасымова, посла финального матча Лиги Европы 2019, и Александра Самедова, игрока команды «Крылья Советов», ранее выступавшего за сборную России и московские клубов Спартак, Локомотив, Динамо.

Помимо этого, KIA проведет еще ряд акций, посвященных крупнейшему европейскому клубному футбольному турниру. В период с 22 апреля по 15 мая пройдет благотворительная акция в пользу воспитанников четырех детских домов в Карелии, Рязанской и Томской области, увлекающихся футболом. При участии местных официальных дилеров KIA юным футболистам будут переданы комплекты спортивной экипировки.

С 25 марта 2019 года KIA Motors предлагает российским клиентам новую специальную ограниченную серию пяти популярных моделей . Автомобили специальной серии имеют внешние и технические отличия от базовых, оснащены дополнительными системами безопасности и комфорта, отмечены специальными значками UEFA Europa League и комплектуются фирменным набором аксессуаров.

Один из автомобилей KIA Sportage 2019 UEFA Europa League будет представлен в дни посещения Трофи-туром Москвы на стенде в ТЦ «Авиапарк», рядом с официальным кубком победителей турнира.

В социальных сетях информация о Трофи-туре представлена под хэштегами #UELTrophyTour и #DrivenByKia, а также на сайте football.kia.ru.