Энергетическая революция от Chery

Компания CHERY Group приступила к осуществлению своей стратегии, направленной на революционную трансформацию мирового автомобильного рынка гибридных и электрокаров. Ее целью является достижение к 2025 году доли в 20-25% продаж автомобилей на альтернативных источниках энергии в общих продажах марки CHERY. Компания также стремится занять 2,5% доли на мировом рынке.

CHERY Group следует экологической тенденции и осознает необходимость изменения мирового автомобильного рынка, переходя от традиционных транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, к электрическим, с целью уменьшения выбросов углекислого газа и предотвращения необратимых климатических изменений на планете.

Для достижения поставленных целей на зарубежных рынках компания сосредоточится на представлении автомобилей с гибридной силовой установкой (PHEV), а затем начнет предлагать электрокары (BEV) и «полные» гибриды (HEV). Линейка автомобилей CHERY, которая получит мировое распространение, будет состоять из более десяти моделей, таких как TIGGO 2, TIGGO 4, TIGGO 7, TIGGO 8, TIGGO 9, ARRIZO 8, eQ1 и другие.

В 2023 году CHERY Group сосредоточится на продвижении гибридных автомобилей на рынках России и Саудовской Аравии. В мае в России будет представлен в продажу гибридный кроссовер TIGGO 8 PRO e+, а во второй половине года – TIGGO 7 PRO e+.

Компания CHERY планирует ускорить процесс трансформации и увеличения насыщенности рынка альтернативными источниками энергии автомобилей в таких странах, как Россия, Саудовская Аравия, Иран, Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Индонезия, Южная Африка и Малайзия к 2024 году. Также компания планирует войти на итальянский рынок, что станет первым шагом в выходе на европейский рынок.

Основные модели, которые будут использоваться в стратегическом плане, называются T28 PHEV, M1E PHEV, T1G PHEV и другие. В этот период объем зарубежных продаж гибридных и электрических автомобилей в структуре продаж CHERY Group составит 15-20%, а их доля на мировом рынке составит 1%.

В 2025 году компания CHERY планирует активное продвижение электромобилей на зарубежных рынках одновременно с рестайлингом гибридных автомобилей. Доля зарубежных объемов продаж возрастет до 20-25%, а мировая доля компании увеличится до 2,5%.

За последние два года мировой рынок автомобилей на альтернативных источниках энергии быстро развивался. В 2021 году было продано 6,53 миллиона единиц, что на 108,3% больше, чем в предыдущем году. В 2022 году мировой объем продаж превысил 10,46 миллиона автомобилей, а доля этого рынка выросла с 8% до 13%. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году доля гибридных и электрических автомобилей составит 49%.