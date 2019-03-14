Ликсутов надеется, что штраф за превышение скорости на 10 км/ч будет введен

Штраф за превышение скорости на 10 км/ч планируют ввести в 2020-2021 г

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов надеется, что порог ненаказуемого превышения скорости будет снижен с 20 до 10 км/ч, и, таким образом, водителей начнут штрафовать за превышение скорости в 10 км/ч. Об этом Ликсутов сообщил в интервью радио “Говорит Москва”.

“Предложение о том, чтобы в городах неадминистрируемый порог [превышения скорости] с 20 км [в час] был снижен до 10 – я его озвучил, я считаю, что это совершенно правильное решение, особенно это касается городов. Этот вопрос давно уже назрел, его надо решать, потому что за этим вопросом стоит огромное количество человеческих жизней, детей, пешеходов, которых сбивают, и превышение скоростного режима “смотрю на знак – и прибавляю 20 км” – это выглядит совершенно глупо и неправильно. Позиция у нас такая есть, большинство коллег из федерального правительства поддерживают такие предложения, надеюсь, что вопрос так или иначе решится”, – сказал Ликсутов.

Он добавил, что аргумент о том, что камеры могут неправильно зафиксировать нарушение, в этом вопросе неприменим, так как камеры проходят проверку перед началом их использования на дорогах.

“Мало того, все эти вещи у нас были уже давно – когда неадминистрируемый порог был и 5 километров, и 10 километров”, – отметил заммэра. “Так как у нас президент поставил задачу снижения аварийности в три раза по стране – я считаю, что мы не достигнем этих показателей, если ряд решений разумных [не] будет принято, в частности, по снижению этого неадминистрируемого порога скорости”, – считает Ликсутов.

Ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения о введении штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч. Эту инициативу поддержала ГИБДД. Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников сообщил, что введение такого штрафа могут осуществить в 2020-2021 годах.

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