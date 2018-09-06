Toyota отзывает миллион автомобилей по всему миру из-за риска возгорания

Toyota объявила о необходимости отзыва гибридных моделей Prius и C-HR

Представители Toyota говорят, что поводом для беспокойства стал жгут проводов, ведущий к блоку управления питанием. Износ способен привести к короткому замыкания или пожару. Сервис потребуется 1,03 миллионам гибридам (стандартным и подключаемым) Prius текущего поколения и сравнительно новым кроссоверам C-HR.

Проблему обнаружили вовремя, так как реальных случаев возгорания пока не было, однако сообщали об одном случае задымления. Автомобили, которые отзывали, выпускались до мая 2018 года. Большая их часть находится в США — около 550 тысяч, еще 192 тысячи в Японии.