Toyota отзывает миллион автомобилей по всему миру из-за риска возгорания

Toyota отзывает миллион автомобилей по всему миру из-за риска возгорания
Сентябрь 06 19:06 2018

Toyota объявила о необходимости отзыва гибридных моделей Prius и C-HR

Представители Toyota говорят, что поводом для беспокойства стал жгут проводов, ведущий к блоку управления питанием. Износ способен привести к короткому замыкания или пожару. Сервис потребуется  1,03 миллионам гибридам (стандартным и подключаемым) Prius текущего поколения и сравнительно новым кроссоверам C-HR.

Проблему обнаружили вовремя, так как реальных случаев возгорания пока не было, однако сообщали об одном случае задымления. Автомобили, которые отзывали, выпускались до мая 2018 года. Большая их часть находится в США — около 550 тысяч, еще 192 тысячи в Японии.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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