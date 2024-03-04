BESTUNE T77 по специальной цене от FAW FAW BESTUNE T77 2024

FAW приготовил весенний сюрприз для своих клиентов в России: кроссовер BESTUNE T77 теперь доступен по особой цене. С начала марта стоимость этой модели начинается от 2 174 000 рублей.

FAW/BESTUNE радует российских автолюбителей уникальным предложением на свой популярный кроссовер T77. С 1 марта цена на эту модель снижена: от 2 174 000 рублей за комплектацию LUXURY и от 2 326 000 рублей за версию PRESTIGE PLUS.

BESTUNE T77 – один из самых востребованных кроссоверов FAW на российском рынке благодаря своим потребительским качествам. Это современное поколение городских кроссоверов с высоким уровнем оснащения, передовыми технологиями и динамичным спортивным дизайном.

Автомобиль оснащен современным 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 160 л.с. и передовой 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DCT с двойным сцеплением, обеспечивающей высокие динамические характеристики.

Комплектация LUXURY включает в себя круиз-контроль, спортивные кожаные сиденья, панорамную крышу с люком и функцией защиты от защемления, мультифункциональное рулевое колесо и многое другое.

Комплектация PRESTIGE PLUS предлагает дополнительно 12,3-дюймовую мультимедийную систему, атмосферную подсветку салона, датчик дождя/света, ассистент управления дальним светом, интеллектуальный круиз-контроль, систему предупреждения о выезде из полосы и другие опции.