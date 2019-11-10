Jaguar продает набор фирменных инструментов для Jaguar E-Type. Отгадаете за сколько?

Комплект аксессуаров предназначен для Jaguar E-Type и состоит из 21 предмета в кожаном чехле.

Jaguar Classic впервые за 48 лет выпустило оригинальные инструменты для E-Type. В компании считают, что в настоящее время они обрели коллекционную ценность, благодаря своей редкости и привлекательности.

«Владельцы купе со всего мира регулярно звонили и писали нам письма по вопросу приобретения этих аксессуаров, поэтому мы решили снова выпустить инструменты в точном соответствии с их изначальными спецификациями», — рассказывает Дэн Пинк, директор Jaguar Classic.

Оригинальные инструменты, необходимые для технического обслуживания этого легендарного автомобиля, были в продаже до завершения производства Series 2 в 1971 году. Теперь они снова будут доступны у официальных дилеров Jaguar и онлайн-магазине по цене в 732 фунта стерлинга, то есть около 1000 долларов. Это довольно выгодная покупка, так как такие же инструменты, бывшие в употреблении, сегодня можно найти в продаже у частных лиц более чем в шесть раз дороже.

Как сообщает источник, комплект инструментов состоит из разводного гаечного ключа, ключа для ниппеля, плоскогубцев, манометра, отвёртки, толщиномера, комбинированной отвёртки, гаечных ключей 3/4 х 7/8, 9/16 х 5/8, 1/2 х 7/16, 11/32 x 3/8, накидных ключей 7/16 х 1/2, 9/16 x 5/8 и 3/4 х 7/8, шестигранного ключа, свечного ключа, короткого и длинного воротков, регулятора фаз газораспределения, смазочного пистолета и ключа регулировки ручного тормоза.