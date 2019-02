AMI ONE CONCEPT – свобода передвижения для всех без исключения

В 2019 году на Автосалоне в Женеве Citroën представит автомобиль, идеальный для городской езды

С 1919 года Citroën использует оригинальный подход к созданию автомобилей, предлагая революционные решения. На Автосалоне 2019 года в Женеве бренд представит AMI ONE CONCEPT, который отражает новый взгляд на мобильность и имеет все шансы стать таким же популярным, каким в своё время был 2CV!

Свобода передвижения в городе

Нулевой уровень выбросов CO 2

AMI ONE CONCEPT создан в духе времени и предлагает решения в соответствии с переменами в жизни общества. Электромобиль AMI ONE CONCEPT позволяет добраться в любую точку города, не загрязняя окружающую среду и держа под контролем расходы на эксплуатацию. Идеально адаптированный к постоянным поездкам в городских условиях, AMI ONE CONCEPT развивает максимальную скорость 45 км/ч при нулевом уровне выбросов CO 2 . Пробег без подзарядки составляет 100 км.

Под полом электромобиля находится ионно-литиевая батарея, которую легко заряжать с помощью электрического кабеля. Полная зарядка AMI ONE CONCEPT, подключенного к общественной зарядной станции, займет всего два часа. Концепт-кар также можно подключать к стандартной бытовой розетке через удлинитель.

Уникальная звуковая идентификация

AMI ONE CONCEPT обладает уникальной «звуковой идентификацией», разработанной агентством Start-Rec совместно с дизайнерами бренда Citroën. AMI ONE CONCEPT генерирует звуки, полностью отражающие его индивидуальность. Он использует аналоговую звуковую тему, не похожую на цифровое клише «я – робот». Это кардинально отличает AMI ONE CONCEPT от других автомобилей; кроме того, такая «звуковая идентификация» соответствует европейским нормам, введенным с 1 января 2019 года.

По соображениям безопасности, теперь все электромобили при движении с малой скоростью должны издавать искусственно сгенерированный звук, чтобы предупреждать пешеходов о своем приближении.

Сверхкомпактные размеры

AMI ONE CONCEPT создан для передвижения в городе. При длине 2,50 м и высоте 1,50 м этот компактный концепт-кар кубической формы создает впечатление прочности и надёжности, демонстрируя выдающиеся маневренность и управляемость. Возможность припарковать AMI ONE CONCEPT перпендикулярно тротуару – ещё один плюс этого автомобиля.

Интуитивно понятный и “Подключенный”

Простота эксплуатации = душевное спокойствие

Продуманные технологические решения реализованы в устройстве «Drive-Pod», объединяющем все системы, отвечающие за вождение.

AMI ONE CONCEPT – транспортное средство, на 100% подключенное к цифровой среде; центральное место в интерфейсе «человек-машина» занимает смартфон. Он используется для доступа к AMI ONE CONCEPT. Дверные замки можно блокировать и разблокировать с помощью QR-кода, нанесенного на алюминиевое основание ручек дверей. Заняв место в салоне, водитель устанавливает смартфон перед собой, в специальной нише. Когда смартфон находится в этой зоне (обеспечивающей беспроводную индукционную зарядку), начинается диалог водителя с AMI ONE CONCEPT.

В зависимости от используемого приложения, анимированное изображение проецируется на отражающую панель, которая находится в поле зрения водителя (аналогично тому, как это происходит в системе с дисплеем на ветровом стекле). Человеко-машинный интерфейс AMI ONE CONCEPT разрабатывался как персональный помощник, обеспечивающий оптимальное взаимодействие с водителем. Интерфейс управляется двумя кнопками, расположенными на рулевом колесе: кнопкой голосовых команд (чтобы вызывать «помощника») и кнопкой выпадающего меню (для просмотра страниц приложений).

На панели приборов находится 5-дюймовый дисплей, отображающий информацию, необходимую при вождении (показания спидометра, индикаторов и т.п.). В графике дисплея повторяются цветовые акценты тканевой отделки салона (оранжевый «Orange Mécanique» и синий «Out of the Blue») и используются два особых шрифта. Один из них напоминает почерк человека, а второй более технологичный, вдохновленный кубическими формами AMI ONE CONCEPT и историческими шевронами Citroën – он применяется, в частности, для спидометра. «Очеловеченный» графический интерфейс использует стилизованное изображение глаз, чтобы передавать эмоции и поддерживать личную беседу с пользователем (включая предупреждения, вопросы и т.п.).

Справа от «Drive-Pod» расположен джойстик в виде цилиндра, объединяющий кнопку пуска двигателя, кнопку предупреждающего сигнала, селектор автоматической коробки передач и динамик Bluetooth с регулятором громкости.

Свобода использования – для всех и каждого

Водительские права не нужны

Citroën разработал AMI ONE CONCEPT как альтернативу общественному транспорту (автобусам, трамваям, метро) и другим индивидуальным двухколесным транспортным средствам (велосипедам, скутерам, самокатам и т.п.). Таким образом бренд стремится обеспечить свободу индивидуальной мобильности в городских условиях, и персональный комфорт. Закрытый салон AMI ONE CONCEPT защищает пассажиров в плохую погоду, он удобен и функционален.

Управлять AMI ONE CONCEPT может любой человек старше 16 лет (14 лет во Франции). Концепт адресован городским жителям, которые разделяют любовь бренда к свободе передвижения.

Цифровая экосистема

AMI ONE CONCEPT полностью подключен к цифровой среде, охватывающей все аспекты пользования автомобилем: от определения его местонахождения до аренды. «Путь клиента» состоит из нескольких этапов: онлайн-презентация, заявка на тест-драйв, конфигурация пакета сервисных услуг, резервирование и доставка.

Как только AMI ONE CONCEPT оказывается в распоряжении клиента, в действие вступает мобильное приложение, которое обеспечит диалог с электромобилем. С помощью смартфона водитель может в любое время свободно управлять настройками бортовых приложений. Он получает удаленный доступ к информации в личном кабинете (например, к сведениям о расходе энергии и заряде батареи) и на портал с соответствующими сервисами, важными при вождении в городе (информация о парковочных площадках, геолокация и т.п.).

С помощью мобильного приложения любой желающий может получить в свое распоряжение AMI ONE CONCEPT на срок от 5 минут либо изменить условия пользования автомобилем, продлив этот срок до нескольких часов по схеме «все включено».

Различные варианты каршеринга и аренды можно адаптировать к потребностям каждого клиента (использование в течение пяти минут, пяти часов или пяти дней). Желающие взять автомобиль на более длительный срок могут воспользоваться договором аренды на пять месяцев или предложением долгосрочного лизинга – на пять лет.

5 минут или 5 часов: автомобиль будет предоставлен клиенту в заданном месте и на заданный период времени с помощью сервиса каршеринга, через приложение Free2Move. Выбрать свой AMI ONE CONCEPT возможно всего в несколько «кликов».

автомобиль будет предоставлен клиенту в заданном месте и на заданный период времени с помощью сервиса каршеринга, через приложение Free2Move. Выбрать свой AMI ONE CONCEPT возможно всего в несколько «кликов». 5 дней: автомобиль будет предоставлен клиенту на условиях краткосрочной аренды. Клиент просто резервирует автомобиль в режиме онлайн на сайте Citroën’s Rent&Smile.

автомобиль будет предоставлен клиенту на условиях краткосрочной аренды. Клиент просто резервирует автомобиль в режиме онлайн на сайте Citroën’s Rent&Smile. 5 месяцев: свободный доступ к автомобилю на короткий срок.

свободный доступ к автомобилю на короткий срок. 5 лет: автомобиль может предоставляться клиенту на условиях долгосрочного лизинга; при этом в ежемесячный платеж включены батареи, техобслуживание и парковка. Покупка осуществляется в режиме онлайн; клиенты могут выбрать место доставки автомобиля: к себе домой или в ближайшую точку продаж.

Цифровые стойки в шоу-румах «La Maison Citroën»

С целью улучшения обслуживания клиентов в шоу-румах «La Maison Citroën» устанавливаются цифровые стойки, где можно получить информацию о доступных автомобилях и вариантах использования, а также записаться на тест-драйв. Стойки могут устанавливаться и в других местах, например, в торговых центрах. Шоу-румы «La Maison Citroën» расположены в 14 городах 7-ми стран мира. Это современные, привлекательные точки продаж в центре города, с небольшими, подключенными к цифровому миру щоу-румами.

Свобода выбора в пользу современных средств передвижения

Уникальный, прогрессивный, яркий

AMI ONE CONCEPT – современный концепт с эффектной передней частью, украшенной стильными Y-образным светодиодными элементами, как у концепт-кара CXperience. Яркий оранжевый цвет кузова и двухмерный логотип AMI ONE CONCEPT вносят в облик энергичность и динамику. Кузов AMI ONE CONCEPT со всех сторон защищен темно-серыми накладками Airbump®, предохраняющими «городского жителя» от мелких повреждений в плотном трафике или на парковках. Защитные накладки характерны для всех моделей актуального модельного ряда Citroën. На AMI ONE CONCEPT их дизайн оживлен окантовкой синего цвета.

Основной компонент лаконичного стиля AMI ONE CONCEPT – широкие двери с плавными линиями и механизмом открывания «навстречу друг другу». Другая отличительная особенность урбанистического концепта – конфигурация с открытым верхом для восхитительных поездок с ветерком. Тканевая крыша серого цвета, легко и просто открывается вручную, сдвигаясь и складываясь с помощью синего ремешка и кнопки.

Комфорт выше всего

Внутри AMI ONE CONCEPT не менее оригинален, чем снаружи. Салон порадует пассажиров тишиной во время движения, приятными на ощупь материалами и обилием света за счёт внушительной площади остекления. Дизайнеры предложили асимметричное расположение водительского и пассажирского сидений – такая компоновка создает дополнительное пространство для плеч и не стесняет движения водителя и пассажира.

Благодаря необычной архитектурной концепции AMI ONE CONCEPT в салоне автомобиля максимально эффективно используется каждый уголок. Здесь разместится небольшой саквояж и множество мелких предметов.

В задней части салона находится специальный бокс с оборудованием для безопасности (Safety Box), где хранится флуоресцентная куртка и треугольный знак аварийной остановки.

В соответствии с концепцией интерьера, для AMI ONE CONCEPT были разработаны эксклюзивные предметы багажа, в том числе рюкзак (специально подобранный по размеру так, чтобы умещаться перед пассажиром), корзина для покупок и дорожная сумка цилиндрической формы.

Материалы и цвета модных аксессуаров, созданных в сотрудничестве с Дэмиеном Беалом (Damien Béal), совпадают с применимыми в интерьере.

Характеристики AMI ONE CONCEPT

Габаритная длина: 2,50 м

Габаритная ширина: 1,50 м

Габаритная высота: 1,50 м

Диаметр разворота (между стенами): 10 м

Масса: 425 кг