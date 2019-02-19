AMI ONE CONCEPT – свобода передвижения для всех без исключения

AMI ONE CONCEPT – свобода передвижения для всех без исключения
Февраль 19 19:03 2019

В 2019 году на Автосалоне в Женеве Citroën представит автомобиль, идеальный для городской езды

С 1919 года Citroën использует оригинальный подход к созданию автомобилей, предлагая революционные решения. На Автосалоне 2019 года в Женеве бренд представит AMI ONE CONCEPT, который отражает новый взгляд на мобильность и имеет все шансы стать таким же популярным, каким в своё время был 2CV!

Свобода передвижения в городе

Нулевой уровень выбросов CO2

AMI ONE CONCEPT создан в духе времени и предлагает решения в соответствии с переменами в жизни общества.  Электромобиль AMI ONE CONCEPT позволяет добраться в любую точку города, не загрязняя окружающую среду и держа под контролем расходы на эксплуатацию. Идеально адаптированный к постоянным поездкам в городских условиях, AMI ONE CONCEPT развивает максимальную скорость 45 км/ч при нулевом уровне выбросов CO2. Пробег без подзарядки составляет 100 км.

Под полом электромобиля находится ионно-литиевая батарея, которую легко заряжать с помощью электрического кабеля. Полная зарядка AMI ONE CONCEPT, подключенного к общественной зарядной станции, займет всего два часа. Концепт-кар также можно подключать к стандартной бытовой розетке через удлинитель.

Уникальная звуковая идентификация

AMI ONE CONCEPT обладает уникальной «звуковой идентификацией», разработанной агентством Start-Rec совместно с дизайнерами бренда Citroën. AMI ONE CONCEPT генерирует звуки, полностью отражающие его индивидуальность. Он использует аналоговую звуковую тему, не похожую на цифровое клише «я – робот». Это кардинально отличает AMI ONE CONCEPT от других автомобилей; кроме того, такая «звуковая идентификация» соответствует европейским нормам, введенным с 1 января 2019 года.

AMI ONE CONCEPT

Post-production : Astuce Productions

По соображениям безопасности, теперь все электромобили при движении с малой скоростью должны издавать искусственно сгенерированный звук, чтобы предупреждать пешеходов о своем приближении.

Сверхкомпактные размеры

AMI ONE CONCEPT создан для передвижения в городе. При длине 2,50 м и высоте 1,50 м этот компактный концепт-кар кубической формы создает впечатление прочности и надёжности, демонстрируя выдающиеся маневренность и управляемость. Возможность припарковать AMI ONE CONCEPT перпендикулярно тротуару – ещё один плюс этого автомобиля.

Интуитивно понятный и “Подключенный”

Простота эксплуатации = душевное спокойствие

Продуманные технологические решения реализованы в устройстве «Drive-Pod», объединяющем все системы, отвечающие за вождение.

AMI ONE CONCEPT – транспортное средство, на 100% подключенное к цифровой среде; центральное место в интерфейсе «человек-машина» занимает смартфон. Он используется для доступа к AMI ONE CONCEPT. Дверные замки можно блокировать и разблокировать с помощью QR-кода, нанесенного на алюминиевое основание ручек дверей. Заняв место в салоне, водитель устанавливает смартфон перед собой, в специальной нише. Когда смартфон находится в этой зоне (обеспечивающей беспроводную индукционную зарядку), начинается диалог водителя с AMI ONE CONCEPT.

AMI ONE CONCEPT

Post-production : Astuce Productions

В зависимости от используемого приложения, анимированное изображение проецируется на отражающую панель, которая находится в поле зрения водителя (аналогично тому, как это происходит в системе с дисплеем на ветровом стекле). Человеко-машинный интерфейс AMI ONE CONCEPT разрабатывался как персональный помощник, обеспечивающий оптимальное взаимодействие с водителем. Интерфейс управляется двумя кнопками, расположенными на рулевом колесе: кнопкой голосовых команд (чтобы вызывать «помощника») и кнопкой выпадающего меню (для просмотра страниц приложений).

AMI ONE CONCEPT

Copyright Maison Vignaux @ Continental Productions

На панели приборов находится 5-дюймовый дисплей, отображающий информацию, необходимую при вождении (показания спидометра, индикаторов и т.п.). В графике дисплея повторяются цветовые акценты тканевой отделки салона (оранжевый «Orange Mécanique» и синий «Out of the Blue») и используются два особых шрифта. Один из них напоминает почерк человека, а второй более технологичный, вдохновленный кубическими формами AMI ONE CONCEPT и историческими шевронами Citroën – он применяется, в частности, для спидометра. «Очеловеченный» графический интерфейс использует стилизованное изображение глаз, чтобы передавать эмоции и поддерживать личную беседу с пользователем (включая предупреждения, вопросы и т.п.).

Справа от «Drive-Pod» расположен джойстик в виде цилиндра, объединяющий кнопку пуска двигателя, кнопку предупреждающего сигнала, селектор автоматической коробки передач и динамик Bluetooth с регулятором громкости.

Свобода использования – для всех и каждого

Водительские права не нужны

Citroën разработал AMI ONE CONCEPT как альтернативу общественному транспорту (автобусам, трамваям, метро) и другим индивидуальным двухколесным транспортным средствам (велосипедам, скутерам, самокатам и т.п.). Таким образом бренд стремится обеспечить свободу индивидуальной мобильности в городских условиях, и персональный комфорт. Закрытый салон AMI ONE CONCEPT защищает пассажиров в плохую погоду, он удобен и функционален.

Управлять AMI ONE CONCEPT может любой человек старше 16 лет (14 лет во Франции). Концепт адресован городским жителям, которые разделяют любовь бренда к свободе передвижения.

Цифровая экосистема

AMI ONE CONCEPT полностью подключен к цифровой среде, охватывающей все аспекты пользования автомобилем: от определения его местонахождения до аренды. «Путь клиента» состоит из нескольких этапов: онлайн-презентация, заявка на тест-драйв, конфигурация пакета сервисных услуг, резервирование и доставка.

Как только AMI ONE CONCEPT оказывается в распоряжении клиента, в действие вступает мобильное приложение, которое обеспечит диалог с электромобилем. С помощью смартфона водитель может в любое время свободно управлять настройками бортовых приложений. Он получает удаленный доступ к информации в личном кабинете (например, к сведениям о расходе энергии и заряде батареи) и на портал с соответствующими сервисами, важными при вождении в городе (информация о парковочных площадках, геолокация и т.п.).

С помощью мобильного приложения любой желающий может получить в свое распоряжение AMI ONE CONCEPT на срок от 5 минут либо изменить условия пользования автомобилем, продлив этот срок до нескольких часов по схеме «все включено».

Различные варианты каршеринга и аренды можно адаптировать к потребностям каждого клиента (использование в течение пяти минут, пяти часов или пяти дней). Желающие взять автомобиль на более длительный срок могут воспользоваться договором аренды на пять месяцев или предложением долгосрочного лизинга – на пять лет.

  • 5 минут или 5 часов: автомобиль будет предоставлен клиенту в заданном месте и на заданный период времени с помощью сервиса каршеринга, через приложение Free2Move. Выбрать свой AMI ONE CONCEPT возможно всего в несколько «кликов».
  • 5 дней: автомобиль будет предоставлен клиенту на условиях краткосрочной аренды. Клиент просто резервирует автомобиль в режиме онлайн на сайте Citroën’s Rent&Smile.
  • 5 месяцев: свободный доступ к автомобилю на короткий срок.
  • 5 лет: автомобиль может предоставляться клиенту на условиях долгосрочного лизинга; при этом в ежемесячный платеж включены батареи, техобслуживание и парковка. Покупка осуществляется в режиме онлайн; клиенты могут выбрать место доставки автомобиля: к себе домой или в ближайшую точку продаж.

Цифровые стойки в шоу-румах «La Maison Citroën»

С целью улучшения обслуживания клиентов в шоу-румах «La Maison Citroën» устанавливаются цифровые стойки, где можно получить информацию о доступных автомобилях и вариантах использования, а также записаться на тест-драйв. Стойки могут устанавливаться и в других местах, например, в торговых центрах. Шоу-румы «La Maison Citroën» расположены в 14 городах 7-ми стран мира. Это современные, привлекательные точки продаж в центре города, с небольшими, подключенными к цифровому миру щоу-румами.

Свобода выбора в пользу современных средств передвижения

Уникальный, прогрессивный, яркий

AMI ONE CONCEPT – современный концепт с эффектной передней частью, украшенной стильными                  Y-образным светодиодными элементами, как у концепт-кара CXperience. Яркий оранжевый цвет кузова и двухмерный логотип AMI ONE CONCEPT вносят в облик энергичность и динамику. Кузов AMI ONE CONCEPT со всех сторон защищен темно-серыми накладками Airbump®, предохраняющими «городского жителя» от мелких повреждений в плотном трафике или на парковках. Защитные накладки характерны для всех моделей актуального модельного ряда Citroën. На AMI ONE CONCEPT их дизайн оживлен окантовкой синего цвета.

AMI ONE CONCEPT 4*4

Основной компонент лаконичного стиля AMI ONE CONCEPT – широкие двери с плавными линиями и механизмом открывания «навстречу друг другу». Другая отличительная особенность урбанистического концепта – конфигурация с открытым верхом для восхитительных поездок с ветерком. Тканевая крыша серого цвета, легко и просто открывается вручную, сдвигаясь и складываясь с помощью синего ремешка и кнопки.

Комфорт выше всего

Внутри AMI ONE CONCEPT не менее оригинален, чем снаружи. Салон порадует пассажиров тишиной во время движения, приятными на ощупь материалами и обилием света за счёт внушительной площади остекления. Дизайнеры предложили асимметричное расположение водительского и пассажирского сидений – такая компоновка создает дополнительное пространство для плеч и не стесняет движения водителя и пассажира.

AMI ONE CONCEPT

Благодаря необычной архитектурной концепции AMI ONE CONCEPT в салоне автомобиля максимально эффективно используется каждый уголок. Здесь разместится небольшой саквояж и множество мелких предметов.

В задней части салона находится специальный бокс с оборудованием для безопасности (Safety Box), где хранится флуоресцентная куртка и треугольный знак аварийной остановки.

В соответствии с концепцией интерьера, для AMI ONE CONCEPT были разработаны эксклюзивные предметы багажа, в том числе рюкзак (специально подобранный по размеру так, чтобы умещаться перед пассажиром), корзина для покупок и дорожная сумка цилиндрической формы.

Материалы и цвета модных аксессуаров, созданных в сотрудничестве с Дэмиеном Беалом (Damien Béal), совпадают с применимыми в интерьере.

 Характеристики AMI ONE CONCEPT

Габаритная длина: 2,50 м

Габаритная ширина: 1,50 м

Габаритная высота: 1,50 м

Диаметр разворота (между стенами): 10 м

Масса: 425 кг

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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